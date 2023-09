LIVE MotoGP, GP India 2023 in DIRETTA: prove libere alla scoperta del circuito di Nuova Delhi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’India 2023, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Grande curiosità per vedere per la prima volta in azione i migliori centauri del Pianeta sul Buddh International Circuit di Nuova Delhi, che aveva già ospitato tre GP di Formula Uno dal 2011 al 2013.

Entra nel vivo la corsa per il titolo, con un grande favorito e due avversari al suo inseguimento. Francesco Bagnaia ha limitato i danni tra Montmelò e Misano nonostante lo spaventoso incidente in partenza a Barcellona, conservando un margine di 36 punti su Jorge Martin e 65 su Marco Bezzecchi. Troppo distanti tutti gli altri, a partire dal quarto posto di Brad Binder con la KTM a -110 dalla vetta.

Si preannuncia un fine settimana importante per Pecco, chiamato a salire di colpi nel primo atto del tour asiatico in modo da respingere la rimonta di Martinator in classifica generale. La pattuglia Ducati è candidata a monopolizzare le posizioni di vertice sull’inedito tracciato indiano, alla luce del layout, ma attenzione anche alle Aprilia e alle KTM ufficiali.

Si comincia alle ore 7.45 italiane con il semaforo verde della prima sessione di libere, mentre le prove della MotoGP scatteranno poi a mezzogiorno. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: LiveMedia/Valerio Origo