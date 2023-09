Sport in tv oggi (sabato 16 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei di volley maschile al PalaEur di Roma. In contemporanea, a causa di calendari redatti con sempre meno criterio, la Nazionale di volley femminile sfiderà la Corea del Sud nel primo match del preolimpico. Da non perdere, nel pomeriggio, la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup, con Luna Rossa a caccia di grandi risultati.

Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Singapore, mentre gli amanti di ciclismo si divertiranno con la penultima tappa della Vuelta di Spagna e il Memorial Pantani. Iniziano i Mondiali di lotta, mentre si avviano verso la conclusione i Mondiali di sollevamento pesi e gli Europei di tiro a volo. Ampio spazio ai Mondiali di rugby e alle Finali della Diamond League di atletica leggera. Piatto ricco per il calcio: spiccano soprattutto Inter-Milan e Juventus-Lazio, oltre a Premier League, Bundesliga, Liga, Serie B, Serie C.

Prosegue la fase a gironi della Coppa Davis di tennis, spazio anche alle semifinali dei tornei femminili di tennis di questa settimana e ai terzi giri dei tornei di golf, senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di tiro a segno e del Global Champions Tour di equitazione a Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 16 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 16 settembre

03.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Belgio-Bulgaria (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Serbia-Messico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 TENNIS – WTA 250 Osaka, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Turchia-Porto Rico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Repubblica Dominicana-Repubblica Ceca (diretta streaming su Volleyball World Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 13.00)

08.00 SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Brasile-Argentina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei a squadre (diretta streaming su ETTU Tv)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Olanda-Canada (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.20 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Romandia, seconda tappa: Romont-Torgon (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 12.35)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Stile libero, qualificazioni: 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

10.50 CICLISMO – Giro di Slovacchia, quarta tappa: Prievidza-Nitra (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 CICLISMO – Memorial Pantani (non è prevista diretta tv/streaming; differita tv su RaiSportHD e streaming su Rai Play dalle ore 00.30)

11.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – USA-Colombia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

11.30 F1 – GP Singapore, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventesima tappa: Manzaneres El Real-Guadarrama (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.25 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Giappone-Perù (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.15 CICLISMO – Super 8 Classic (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.45)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Cina-Ucraina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Liverpool (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Cadice (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Palermo (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Modena (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Lecco-Brescia (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Bari (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 MOTORSPORT (GTWC Europe) – Sprint Race a Valencia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – Australia-Svizzera (diretta streaming su SuperTenniX)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Germania-Thailandia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

15.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – Serbia-Repubblica Ceca (diretta streaming su SuperTenniX)

15.00 TENNIS (Coppa Davis, fase a gironi) – USA-Finlandia (diretta streaming su SuperTenniX)

15.00 TENNIS (Coppa Davis) – Canada-Cile (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 18.00; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.00 F1 – GP Singapore, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30)

15.00 MOTORSPORT (EWC) – Bol d’Or, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Fortinet Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 00.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 00.00)

15.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Pomigliano-Juventus (diretta streaming su Tim Vision)

15.00 RUGBY (Mondiali) – Samoa-Cile (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.05 VELA (America’s Cup) – Preliminary regatta: quattro regate preliminari di flotta (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Arena, Sky Sport 258; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Colonia-Hoffenheim, Mainz-Stoccarda, Lipsia-Augsburg, Wolfsburg-Union Berlino (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – +87 kg femminile (diretta streaming su Olympic Channel)

15.30 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet femminile juniores, finale (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partire: Aston Villa-Crystal Palace, Fulham-Luton, Manchester United-Brighton, Tottenham-Sheffield United (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.10 EQUITAZIONE – Global Champions Tours Grand Prix a Roma (diretta streaming su GC Tv, Eurosport.it, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Cremonese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Heerenveen (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Pontinia (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet maschile juniores, finale (non è prevista diretta tv/streaming)

16.45 LOTTA (Mondiali) – Stile libero, semifinali: 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Polonia-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.30 VOLLEY (Europei, finale per il terzo posto) – Francia-Slovenia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

17.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.45 RUGBY (Mondiali) – Galles-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Sassuolo (diretta streaming su Tim Vision)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 109 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cingoli-Bolzano, Secchia Rubiera-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Dossobuono-Brixen, Erice-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bochum-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Brentford (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Pro Sesto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 FRECCETTE – World Series of Darts Finals (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Carpi-Fasano, Conversano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV-Nijmegen (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 ATLETICA (Diamond League) – Finali a Eugene (diretta tv su Sky Sport 257 dalle ore 20.45; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 22.00; diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go, NOW dalle ore 20.45)

20.00 CALCIO (Saudi Professional League) – Al Ahli-Al Taawon (diretta streaming su LA7d)

20.30 CICLOCROSS (USCX Series) – Gara femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery)

21.45 CICLOCROSS (USCX Series) – Gara maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazione Olimpiadi 2024) – Italia-Corea del Sud (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Napoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Fermana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Olbia-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pescara-Arezzo (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY (Europei, Finale) – Italia-Polonia (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Irlanda-Tonga (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Metz (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Vasco da Gama-Fluminense (diretta streaming su Mola Tv)

21.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Carabina 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Vizela-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.00 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – San Lorenzo-Racing Club (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 ATLETICA – Maratona di Sydney (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 TENNIS – WTA 500 San Siego, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OA SPORT

13:30 TennisMania Speciale Coppa Davis con Paolo Canè. Conduce: Dario Puppo

14:45 Diretta Formula Uno Live – Qualifiche GP di Singapore. Conduce: Franco Culcasi

15:00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 con Alberto Giuliani Conduce Roberta Rotelli

