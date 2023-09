LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 4000 metri di dislivello, ultima insidia per Kuss

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima e penultima tappa della Vuelta a España 2023, la Manzanares El Real-Guadarrama di 207,8 chilometri, la più lunga di tutte; per chiudere la corsa iberica di tre settimane prima della passerella di Madrid, gli organizzatori hanno optato per una giornata piena di saliscendi, con dieci GPM tutti di terza categoria.

Si comincia subito con il Collado del Portzago, di quasi 11 chilometri al 3,4% con una discesa a troncarlo; dopo il Puerto de la Cruz Verde ci sono gli strapptti di Valdemaqueda e Las Chorras prima di entrare in un circuito di 53,4 km da ripetere due volte con La Escondida (9 km al 4.1%), La Paradilla (senza GPM, circa 2.5 km al 5.5%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km al 5.6%) ed Alto de Robledondo (4 km al 6.1%).

Nel finale il Cerro de Robledillo, si torna sul Puerto de la Cruz Verte e l’ultima salita è l’Alto San Lorenzo de El Escorial, 4,6 km al 6,6% con il primo tratto impegnativo, ultimi 2300 metri all’8% di pendenza media e i primi 600 metri al 14%. Lì ci saranno anche secondi di abbuono. Si scollina ai -12, il finale è in leggerissima salita, al 2,5%.

Quella odierna è l’ultima sfida per Sepp Kuss: lo statunitense della Jumbo-Visma rimane ancora in maglia roja con diciassette secondi sul compagno di squadra Jonas Vingegaard e 1’08” su Primoz Roglic. Ma la Jumbo-Visma ha lasciato intendere nella frazione di La Cruz de Linares come si voglia il successo dello statunitense: si lavorerà probabilmente per lui per portarlo in carrozza a Madrid, a meno di scossoni o di tentativi di qualcun altro che vuole provare ad attaccare il podio.

La ventesima frazione della Vuelta a España 2023 partirà alle ore 12.02 dal chilometro zero; la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle ore 11.45 per non perdere nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!

