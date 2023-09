LIVE Atletica, Finali Diamond League 2023 in DIRETTA: Andy Diaz cerca la stoccata nel salto triplo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Diamond League 2023. Dopo i Mondiali dell’anno scorso Eugene (Stati Uniti) ospita un altro appuntamento da circoletto rosso del calendario dell’atletica, che arriva al suo epilogo questo weekend dopo una regular season di 13 tappe svolte in giro per il mondo. Oggi è il primo di due giorni di gara, chi si porterà a casa il “diamantone”?

Le migliori stelle dell’atletica sono quasi tutte in Oregon e lo spettacolo per queste Finali 2023 di Diamond League è assicurato. Karsten Warholm, Yulimar Rojas, Faith Kipyegon, Noah Lyles, Letsile Tebogo, Sha’Carri Richardson, Shericka Jackson e Jakob Ingebrigtsen saranno tutti in pedana questa sera pronti a regalare emozioni e prestazioni sbalorditive. E’ difficile stabilire quale sarà il momento clou della serata, in pista saranno da non perdere sicuramente i 400 ostacoli maschili (21.04), i 100 metri maschili (22.07) e femminili (22.40) prima della chiusura con la meravigliosa gara sul miglio (22.50). Per quanto riguarda i concorsi alle 20.06 parte subito il salto triplo maschile che ci interessa da vicino, mentre la gara femminile inizierà alle 21.40 e vedrà super favorita la venezuelana campionessa di tutto Rojas. Ad inizio programma ci sarà il salto in alto maschile, che non vedrà al via il nostro “Gimbo” Tamberi che ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione.

Sono 5 gli azzurri che hanno conquistato il pass per le Finali di Eugene, 3 saranno protagonisti questa sera. Senza dubbio il più atteso è l’italo-cubano Andy Diaz, che con due primi ed un terzo posto nelle tappe precedenti viene in Oregon con l’obiettivo di provare a conquistare il massimo. Diaz sarà in pedana nel salto triplo maschile a partire dalle 20.06 nella competizione a 5 che assegnerà il diamantone. La seconda azzurra che scenderà in pedana questa sera è la primatista del salto con l’asta femminile Roberta Bruni (21.26), che dopo un Mondiale di Budapest non indimenticabile vuole provare a lasciare un ultimo sigillo su questa annata agonistica. Chiuderà la pattuglia azzurra Dariya Derkach (21.49) nel salto triplo femminile, invitata in extremis dagli organizzatori dopo aver disputato un 2023 molto positivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo dei due giorni delle Finali di Diamond League 2023 che si svolgono ad Eugene (Stati Uniti). Dopo 13 tappe di regular season andate in scena in giro per il mondo, in America è raccolto il meglio dell’atletica per un ultimo appuntamento di una stagione estenuante e meravigliosa. Le gare inizieranno alle 20.00, buon divertimento e buon atletica a tutti!

Foto: LaPresse