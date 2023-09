LIVE America’s Cup 2023, regate preliminari in DIRETTA: Luna Rossa ci riprova dopo l’esordio rimandato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell’America’s Cup. A Vilanova I La Geltù (Spagna) gli equipaggi proveranno a recuperare le regate di flotta cancellate ieri per le avverse condizioni meteo che si sono riversate sul percorso di gara.

Primo week-end con imbarcazioni più piccole rispetto a quelle che saranno protagoniste in quel di Barcellona tra dodici mesi. In acqua ammireremo infatti gli AC40, ovvero imbarcazioni in miniatura con un equipaggio composto da soli quattro uomini. Barche, gli Ac40, che saranno inoltre uguali per tutte le compagini a differenza degli AC75, differenti l’uno dall’altro all’interno di un regolamento comunque ben definito.

Luna Rossa cercherà di confermare le buone impressioni fornite nelle regate di prova. Oltre all’imbarcazione italiana saranno di scena anche Team New Zeland, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic ed Orient Express. Le regate di flotta inizieranno alle 15.05. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Mediaset 20 e Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto delle gare.

Foto: America’s Cup