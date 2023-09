LIVE Inter-Milan, Serie A calcio in DIRETTA: orario, probabili formazioni, streaming

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Inter-Milan, Serie A calcio, scontro al vertice tra i due club di Milano.

Il Derby di Milano è l’evento calcistico per eccellenza della città. Questa stagione vede Inter e Milan, entrambe imbattute, puntare alla vetta della Serie A. L’Inter di Inzaghi ha brillato contro Monza, Cagliari e Fiorentina, con Lautaro Martinez in grande spolvero. Il Milan di Pioli, dopo una rivoluzione estiva, ha rafforzato la squadra con talenti come Pulisic e Loftus-Cheek.

Negli ultimi scontri diretti, l’Inter ha superato il Milan nella semifinale della Champions League. Tanti i nuovi acquisti del mercato estivo in campo, Sommer, Thuram, Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Senza dimenticare in panchina giocatori del calibro di Renato Augusto, Frattesi, Chukwueze e Musah.

Evento: Inter-Milan, Serie A.

Data: 16/09/2023

Orario: 18.00

Canale TV e streaming: DAZN

Probabile formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Calcio d'inizio alle ore 18.00.

