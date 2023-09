LIVE Cile-Canada, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: sarÃ  ‘biscotto’ per eliminare l’Italia?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TUTTE LE COMBINAZIONI DEL POSSIBILE ‘BISCOTTO’

Amici di OA Sport benvenuti a questa ‘eccezionale’ Diretta Live dell’incontro, decisivo per gli azzurri di Davis, tra Cile e Canada.

Dopo la sbornia della giornata di ieri, in cui l’Italia ha compiuto una vera e propria impresa battendo 3-0 il Cile, oggi serve ance un pizzico d’aiuto dalle Foglie d’acero. Agli azzurri servirà un punto conquistato dalla Nazionale di Frank Dancevic. In questo caso, tutt’altro che di scontata realizzazione, vincendo nella giornata di domani con la Svezia per 3-0 saremmo a Malaga.

Le partite dovrebbero vedere impegnati nel primo singolare (quello tra i n.2) Cristian Garin e Alexis Galarneau, mentre a seguire Nicolas Jarry contro Gabriel Diallo. Vedremo però se il coach canadese di origini slave deciderà di optare per qualche cambiamento, magari facendo esordire il giovane che non abbiamo mai visto in questi giorni a Bologna. Ci sarebbe, congelato da qualche parte Denis Shapovalov, che non sembra essere però in condizioni di giocare.

In sostanza, anche se il Cile vincesse tutti e tre i match con il Canada per 2 set a 1, l’Italia sarebbe eliminata e diventerebbe superflua l’ultima sfida con la Svezia. Il Canada, in virtù del quoziente set, è dunque già qualificato. Inoltre va aggiunta una ulteriore nota dolente: al Canada basta vincere due parziali contro il Cile per essere sicuro di concludere il girone in prima posizione (ma solo se l’Italia dovesse prevalere con la Svezia, in caso contrario dovrebbe battere il Cile).

Resta solo da tifare Canada! Il match inizierà alle 15.00 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Buona Diretta Live a tutti!

Foto: Live Media