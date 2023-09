Sport in tv oggi (martedÃ¬ 19 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla sfida dell’Italia del volley femminile nel Torneo Preolimpico contro la Thailandia a Lodz (Polonia). Le azzurre, dopo aver battuto la Corea del Sud e la Slovenia, vanno a caccia della terza affermazione per dar seguito alla serie nella propria Pool.

Da seguire con attenzione anche i Mondiali di canoa slalom e i match della Champions League di calcio, con l’esordio di Milan e di Lazio. Entrambe le squadre reduci da sconfitte in campionato, andranno a caccia di un riscatto, affrontando il Newcastle e l’Atletico Madrid.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 19 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 19 settembre

08.00 Tennis, WTA Guangzhou: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Yang 3° match e inizio programma dalle 08.00 italiane)

10.30 Lotta, Mondiali 2023: qualificazioni lotta femminile 50-57-65-76 kg – Diretta streaming su UWW+.

10.30 Lotta, Mondiali 2023: ripescaggi lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg – Diretta streaming su UWW+.

11.00 Vela, Europei 2023: Formula Kite – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Canoa slalom, Mondiali 2023: Finale a squadre C1 femminile – Diretta streaming su Recast Tv.

12.00 Tennis, Sorteggio Finali Coppa Davis 2023 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Canoa slalom, Mondiali 2023: Finale a squadre C1 maschile – Diretta streaming su Recast Tv.

12.40 Canoa slalom, Mondiali 2023: Finale a squadre K1 femminile – Diretta streaming su Recast Tv.

13.40 Canoa slalom, Mondiali 2023: Finale a squadre K1 maschile – Diretta streaming su Recast Tv.

14.30 Volley femminile, Torneo Preolimpico: Italia-Thalandia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.45 Lotta, Mondiali 2023: semifinali lotta femminile 50-57-65-76 kg – Diretta streaming su UWW+.

18.00 Lotta, Mondiali 2023: Finali lotta femminile 55-59 kg e stile libero 65-97 kg – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su UWW+.

18.30 Calcio, Serie C: Lucchese-Gubbio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Pergolettese-Triestina – Diretta tv su Sky Sport Calcio 5 (255), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Virtus Entella – Diretta tv su Sky Sport Calcio 6 (256), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Calcio, Serie C: Fermana-Recanatese – Diretta tv su Sky Sport Calcio 7 (257), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Milan-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (201). Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Young Boys-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Tennis, WTA Guadalajara: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Giorgi vs Bucsa 1° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.45 Calcio, Serie C: Juventus Next Gen-SPAL – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie C: Cesena-Ancona – Diretta tv su Sky Sport Max (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Lazio-Atletico Madrid – Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Calcio 2 (252), in streaming su NOW, Infinity+, SkyGo, Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Champions League: PSG-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Calcio 4 (254), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Anversa – Diretta tv su Sky Sport Calcio 5 (255), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord-Celtic Glasgow – Diretta tv su Sky Sport Calcio 6 (256), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Shakthar Donetsk-Porto – Diretta tv su Sky Sport Calcio 7 (257), in streaming su SkyGo e su NOW.

