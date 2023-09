LIVE Italia-Thailandia, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: primo test importante per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per il Torneo Preolimpico di volley femminile! Dopo due vittorie in altrettanti incontri, le azzurre affrontano le insidiose asiatiche nel terzo turno della manifestazione che servirà per strappare un pass per i Giochi di Parigi 2024.

Il palcoscenico è sempre quello di Łódź, in Polonia, dove Myriam Sylla e compagne andranno a caccia di tre punti fondamentali per continuare il cammino senza intoppi. Com’è noto le azzurre non sono in formazione tipo, date le assenze di Paola Egonu e di Alessia Orro (oltre a quelle già viste all’Europeo di Chirichella, De Gennaro, Bosetti), due assolute colonne dei successi delle ultime stagioni. Grandi responsabilità sulle spalle della sopracitata Sylla, di Ekaterina Antropova e della palleggiatrice Francesca Bosio, chiamata a sostituire la titolare infortunata.

Dall’altra parte della rete la squadra guidata da Davide Mazzanti si troverà una formazione che, sulla carta, potrebbe offrire qualche insidia in più rispetto a quanto fatto da Corea del Sud e Slovenia. Le thailandesi, laureatesi appena due settimane fa Campionesse Asiatiche in finale contro la Cina, hanno un gioco “poco ortodosso” che spesso è in grado di mettere in difficoltà le formazioni europee. Inoltre la giovane opposta Chatchu-On Moksri e l’esperta schiacciatrice Ajcharaporn Kongyot sono terminali offensivi di buon livello.

Il favore del pronostico rimane comunque nettamente inclinato verso l’Italia che non può permettersi un passo falso in questo spietato girone che fornirà la qualificazione automatica solo alle prime due classificate. OA Sport vi propone dunque la DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per il terzo turno del Torneo Preolimpico di volley femminile 2023, con aggiornamenti in tempo reale, punto dopo punto, per non farvi perdere neanche un’emozione di questo importantissimo incontro. Fischio d’inizio alle 14.30, non mancate!

Foto: Live Photo Media/Valerio Origo