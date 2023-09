LIVE Lazio-Atletico Madrid, Champions League calcio in DIRETTA: debutto di fuoco per Sarri contro Simeone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La Lazio di Maurizio Sarri debutta in Champions League contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, ex giocatore biancoceleste. L’incontro promette emozioni, considerando il legame di Simeone con la Lazio e l’obiettivo dell’Atletico di riscattarsi dopo una deludente prestazione nella scorsa edizione. La Lazio, invece, punta a eguagliare il traguardo degli ottavi raggiunto nell’edizione 2020/2021. Nel Gruppo E, Feyenoord e Celtic completano il girone. La sfida tra Lazio e Atletico sarà cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre. Sarri punta su Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Llorente, Barrios, Saul, Samuel Lino; Griezmann, Morata. All. Simeone

