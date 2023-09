LIVE Milan-Newcastle, Champions League calcio in DIRETTA: i rossoneri sfidano Tonali dopo la batosta nel derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Milan–Newcastle, match valevole per la prima giornata del gruppo F della Champions League 2023-2024: sfida già da subito complicata per i rossoneri, i quali hanno come obiettivo quello di qualificarsi agli ottavi per la seconda stagione consecutiva.

Il Milan di Stefano Pioli non può sbagliare quest’oggi: la sconfitta pesantissima rimediata nel primo atto stagionale del derby della Madonnina contro l’Inter ha reso delusi i supporter milanisti, i quali hanno accusato in primis il tecnico per la prova incolore dei rossoneri, reo di aver schierato una formazione sbilanciata in avanti contro una squadra che viaggia a gonfie vele come i nerazzurri. Gli oltre 70.000 tifosi che saranno presenti a San Siro daranno una spinta emotiva gigantesca ai rossoneri, i quali andranno alla caccia dei 3 punti per mettersi già in ottima posizione per il passaggio del turno.

Il destino ha voluto che il primo avversario dei rossoneri in questa Champions League sarà il Newcastle di Eddie Howe, tra le cui file milita Sandro Tonali, beniamino della curva sud rossonera prima del suo trasferimento in Inghilterra: il centrocampista azzurro, di chiara fede milanista, tornerà nello stadio che lo ha visto crescere sia come giocatore, sia come persona e, per forza di cose, la sua giornata sarà ricca di emozioni. I Magpies, al ritorno in Champions dopo vent’anni, data la loro inesperienza internazionale, potrebbero avere delle difficoltà nell’affrontare questa partita, ma la qualità della rosa bianconera è tale che questo match non si può in alcun modo sottovalutare.

La sfida tra Milan e Newcastle, il cui via è programmato per le 18.45 dallo Stadio San Siro di Milano, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-NEWCASTLE

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T.Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao. All. Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

Foto: Lapresse