Shelton-Djokovic oggi, US Open 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Ben Shelton contro Novak Djokovic: è un po’ a sorpresa che arriva questa semifinale che sa di atmosfera elettrica sull’Arthur Ashe Stadium. In breve, agli US Open 2023 o tornerà un americano in finale per la prima volta dal 2006, cioè dall’ultima di Andy Roddick, o ci sarà il tentativo di poker del serbo.

Il confronto tra i due è inedito, e ciò si può ben spiegare con la parabola di Shelton ancor più che con quella di Djokovic. Il suo ultimo anno, infatti, è stato particolarissimo: esplosione proprio a New York nel 2022, annata così così, nuovo botto nella Grande Mela. Ma va ricordata una cosa: si tratta del suo primo anno pieno non solo sul tour ATP, ma addirittura costantemente fuori dagli Stati Uniti, lui che vi era sempre rimasto fino a quando non si è trovato a fare i conti con le richieste del nuovo status. Dall’altra parte c’è un uomo che, a livello tennistico, è anche inutile presentare, che vuole prenotare il numero 1 del mondo (fin quasi) a fine anno.

La semifinale tra Ben Shelton e Novak Djokovic inizierà non prima delle ore 21:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto verde sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX.

Venerdì 8 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [6]-Ram (USA) [3]/Salisbury (GBR) [3] – Finale doppio maschile

Ore 21:00 (non prima) Shelton (USA)-Djokovic (SRB) [2] – Semifinale singolare maschile

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis

Foto: LaPresse