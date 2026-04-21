Novak Djokovic: “Sono infortunato, spero di poter giocare il Roland Garros”

Nelle vesti di conduttore insieme alla sciatrice di freestyle Eileen Gu e alla giornalista Amanda Davis, Novak Djokovic ha saputo disimpegnarsi piuttosto bene nella 27ma edizione dei Laureus Awards a Madrid. Una serata in cui le leggende dello sport si sono incontrate e Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka sono stati premiati in qualità di atleti dell’anno (uomo-donna).

Il mondo del tennis, quindi, ha potuto fregiarsi di questo. Tuttavia, ci si chiede quando rivedremo Nole in campo. Il fuoriclasse serbo ha rinunciato agli ultimi tornei, l’ultimo dei quali è proprio il Masters1000 della capitale spagnola. Ne ha parlato ai media Djokovic, spiegando la situazione.

“Non posso giocare a Madrid, però sono qui per prendere parte a questo evento, che è uno dei miei preferiti. E’ un’occasione di incontrare e interagire con campioni di altre discipline sportive. Nello stesso tempo, ho un ruolo diverso ed è molto piacevole. Ho un infortunio e spero di poter giocare il Roland Garros“, ha dichiarato il campione nativo di Belgrado.

Da queste parole si può pensare che non vedremo Djokovic neanche a Roma, in occasione degli Internazionali d’Italia, e tutto è proiettato allo Slam di Parigi. Una situazione particolare, considerando anche l’infortunio di Alcaraz, premiato sì a Madrid ma impossibilitato a giocare.