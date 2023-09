Tennis, Naomi Osaka pronta a tornare in campo nel 2024

Il sacro fuoco si è riacceso. Naomi Osaka ha attraversato varie fasi nella sua vita agonistica e il tennis è uno sport tanto bello quanto crudele per quelle che sono le pressioni da gestire. La campionessa giapponese aveva deciso mesi di fa di allontanarsi dal circuito e di dedicarsi alla vita da mamma. Il 12 luglio di quest’anno è arrivata la notizia della nascita della piccola Shai dalla relazione con il rapper americano Cordae.

Dopo aver vinto quattro Slam in carriera (due Australian Open (2019 e 2021) e US Open (2018 e 2020), l’asiatica è intenzionata a tornare. Naomi l’ha detto in un’intervista a ESPN. Osaka, infatti, non ha nascosto che il tennis sia una parte della propria vita che le manca e che ogni volta che guarda una partita vorrebbe essere lei a giocare.

Alla fine della fiera, la giapponese è sparita dall’orbita del tennis professionale dal settembre del 2022, ossia dal Toray Pan Pacific Open a Tokyo e, stando alle informazioni che lei stesso ha diffuso, il suo ritorno dovrebbe coincidere con gli Australian Open, torneo a cui lei è particolarmente affezionata.

I problemi di carattere psicologico che l’aveva un po’ allontanata dalla pratica sembrerebbero essere un brutto ricordo e vedremo se alle parole seguiranno i fatti.

