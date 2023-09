Quando gareggia l’Italia ai Mondiali di ginnastica artistica 2023: gli ordini di rotazione di uomini e donne

L’Italia esordirà domenica 1° ottobre ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Le nostre Nazionali scenderanno in pedana ad Anversa (Belgio) per disputare il proprio turno di qualificazione, che determinerà non soltanto gli ammessi alle varie finali (squadre, all-arund, specialità) ma soprattutto le nove formazioni che staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Bel Paese andrà a caccia del tagliando a cinque cerchi con entrambe le sezioni.

Gli uomini sono stati molto fortunati in fase di sorteggio e sono stati inseriti nella sesta e ultima suddivisione, dunque gareggeranno conoscendo i risultati di cui hanno bisogno per centrare i propri obiettivi: appuntamento alle ore 12.15 partendo dal corpo libero.

Le donne, invece, sono ancora state punite dalla Dea Bendata e apriranno il turno preliminare: prima suddivisione sfortunatissima, servirà una grande prestazione e poi bisognerà aspettare le prove delle avversarie che proseguiranno addirittura nella giornata di lunedì 2 ottobre. Le Fate saranno impegnate a partire dalle ore 16.00, la loro routine si aprirà al volteggio.

QUANDO GAREGGIA L’ITALIA AI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA 2023

UOMINI – Domenica 1° ottobre a partire dalle ore 12.15, nella sesta e ultima suddivisione. Partenza al corpo libero.

DONNE – Domenica 1° ottobre a partire dalle ore 16.00, nella prima suddivisione. Partenza al volteggio.

COME SEGUIRE L’ITALIA NELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI DI GINNASTICA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista per le qualificazioni.

Diretta streaming: All Gymnastics Tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI