LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Antonino Pizzolato torna in gara dopo quasi un anno e mezzo

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Finale A della categoria maschile -89 kg, uno degli eventi più attesi in chiave Italia ai Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, competizione in fase di svolgimento a Riad (Arabia Saudita).

Sarà una prova a dir poco entusiasmante da seguire in quanto segnerà il ritorno in pedana di Antonino Pizzolato, fermatosi per praticamente un anno e mezzo a causa di un infortunio alla schiena rimediato dopo i trionfali Campionati Europei di Tirana, ultima gara disputata dove si è reso artefice di una prestazione a dir poco straordinaria con oro e (al tempo) record del mondo

In Arabia Saudita l’azzurro avrà l’obiettivo di puntare alla qualifica olimpica, aspetto confermato dal Direttore Tecnico Sebastiano Corbu alla vigilia della partenza per Riad. L’atleta ha infatti ripreso con i carichi di un certo tipo da relativamente poco tempo, per cui il primo traguardo sarà centrare una buona misura in ottica ranking, tentando comunque il blitz per il podio.

Si comincia alle 18:00.

