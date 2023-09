Sollevamento pesi, Oscar Reyes porta lâ€™Italia sul tetto del mondo dei -81 kg!

Oscar Reyes Martinez regala all’Italia la prima medaglia d’oro dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh (in Arabia Saudita). Dopo il pesantissimo argento di Sergio Massidda nei 61 kg, quest’oggi l’italo-cubano ha fatto ancora meglio salendo sul gradino più alto del podio nella categoria di peso non olimpica -81 kg.

Il 27enne azzurro ha completato così nel giro di cinque mesi la doppietta Europeo-Mondiale, dopo aver trionfato nell’ultima rassegna continentale di Yerevan. Il nativo di Cuba classe 1996 non si è imposto in alcuna graduatoria di specialità, dimostrandosi però competitivo in entrambi gli esercizi e prevalendo nel concorso generale con 356 kg di totale.

Reyes Martinez ha però costruito gran parte del successo finale nella prima metà della competizione, collezionando tre alzate valide consecutive e aggiudicandosi l’argento di strappo con 163 kg (ad una lunghezza dall’uzbeko Mukhammadkodir Toshtemirov e a due dal record italiano di Nino Pizzolato). Bronzo di snatch all’armeno Rafik Harutyunyan con 162 kg.

Nello slancio del gruppo A è andato in scena invece un estenuante inseguimento per raggiungere la misura ottenuta in precedenza nel gruppo B dall’indonesiano Rahmat Erwin Abdullah, capace di spingersi fino a 354 kg di totale grazie al nuovo record del mondo di slancio con 209 kg dopo uno strappo modesto da 145. Ebbene, l’unico a superare il risultato del 22enne asiatico è stato il nostro portacolori, incappato in due prove nulle (192 e 193) prima di trovare la spinta giusta per portare a casa l’alzata decisiva da 193 kg per aggiudicarsi il titolo iridato assoluto con 356 kg. Bronzo a Toshtemirov con 352. Il podio di specialità nel clean and jerk è stato completato dal bulgaro Bozhidar Andreev con 195 e dal turkmeno Maksad Meredov con 193 kg.

Foto: FIPE