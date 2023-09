LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Oscar Reyes sogna il colpaccio nei -81 kg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale A della categoria maschile -81 kg, gara che apre l’ottava giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, rassegna quest’anno in scena a Riad, in Arabia Saudita.

Per l’Italia sarà della partita Oscar Reyes Martinez, giunto alla sua seconda competizione iridata con la maglia azzurra dopo il convincente debutto di Bogotà dell’anno scorso, dove ha collezionato una brillante quinta posizione. Da quel momento il pesista azzurro ha alzato l’asticella in termini di risultati, trionfando con merito ai Campionati Europei 2023 di Yerevan.

Reyes, in buone condizioni, cercherà di andare all in verso le posizioni che contano, con l’obiettivo di conquistare per la prima volta in carriera una medaglia in campo mondiale.

Si comincia alle 15:30.

Foto: Federpesistica