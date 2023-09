MotoGP, Bezzecchi il migliore nelle prove libere a Misano. Pazzesco Bagnaia: 7Â° al rientro dall’incidente!

Grande spettacolo e livello stellare nella seconda sessione del venerdì a Misano per la MotoGP in occasione del weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Alla fine il miglior tempo è stato siglato da un fantastico Marco Bezzecchi in 1’30″846 con la Ducati del team Mooney VR46.

Il padrone di casa romagnolo, ancora acciaccato dopo la caduta in partenza di Barcellona, ha stabilito il nuovo record della pista dimostrando una velocità impressionante sul giro secco e precedendo di 126 millesimi l’Aprilia di un Maverick Viñales in grande spolvero sia sul ritmo che nel time-attack. Terza piazza a 255 millesimi per la wild card KTM Daniel Pedrosa, estremamente competitivo a cospetto dei migliori al mondo nonostante il suo ruolo di collaudatore per la casa austriaca.

Segnali positivi e obiettivo Q2 centrato anche da ducatisti Jorge Martin e Luca Marini, rispettivamente 4° e 5° a 331 e 341 millesimi dalla vetta, mentre Marc Marquez ha tenuto alta la bandiera della Honda centrando un insperato sesto posto (grazie al traino del suo ex compagno di squadra Pedrosa) a 371 millesimi dalla testa. A seguire troviamo il leader del Mondiale Francesco Bagnaia, al rientro dopo il terribile incidente di domenica scorsa in Catalogna, bravissimo a chiudere nella top10 per evitare il Q1 grazie al settimo tempo di giornata a 374 millesimi da Bezzecchi.

Si qualificano direttamente in Q2 anche Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini, il sudafricano Brad Binder con la KTM ed il sorprendente Raul Fernandez con l’Aprilia del Team RNF. Fuori dai 10 e costretti ad affrontare l’imbuto del Q1 in qualifica alcuni possibili protagonisti della vigilia come Aleix Espargarò (vincitore dell’ultima gara al Montmelò), Fabio Quartararo, Jack Miller, Miguel Oliveira e Johann Zarco.

CLASSIFICA PROVE GP SAN MARINO MOTOGP 2023

1 Marco BEZZECCHI 72 1:30.846 26 / 26 1:30.846 0.000 0.000 Mooney VR46 Racing Team Ducati 2 Maverick VIÑALES 12 1:30.972 20 / 24 1:33.917 0.126 0.126 Aprilia Racing Aprilia 3 Dani PEDROSA 26 1:31.101 26 / 27 1:37.477 0.129 0.255 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Jorge MARTIN 89 1:31.177 28 / 28 1:31.177 0.076 0.331 Prima Pramac Racing Ducati 5 Luca MARINI 10 1:31.187 28 / 28 1:31.187 0.010 0.341 Mooney VR46 Racing Team Ducati 6 Marc MARQUEZ 93 1:31.217 26 / 27 1:43.885 0.030 0.371 Repsol Honda Team Honda 7 Francesco BAGNAIA 1 1:31.220 24 / 24 1:31.220 0.003 0.374 Ducati Lenovo Team Ducati 8 Alex MARQUEZ 73 1:31.247 24 / 25 1:38.456 0.027 0.401 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Brad BINDER 33 1:31.256 26 / 26 1:31.256 0.009 0.410 Red Bull KTM Factory Racing KTM 10 Raul FERNANDEZ 25 1:31.536 25 / 26 1:38.126 0.280 0.690 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 11 Pol ESPARGARO 44 1:31.560 17 / 18 5:02.085 0.024 0.714 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 12 Aleix ESPARGARO 41 1:31.619 22 / 24 2:02.543 0.059 0.773 Aprilia Racing Aprilia 13 Fabio QUARTARARO 20 1:31.644 22 / 26 1:31.532 0.025 0.798 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 14 Franco MORBIDELLI 21 1:31.710 23 / 24 1:42.944 0.066 0.864 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 15 Stefan BRADL 6 1:31.715 25 / 26 1:46.578 0.005 0.869 HRC Test Team Energica 16 Michele PIRRO 51 1:31.743 19 / 24 1:45.094 0.028 0.897 Ducati Lenovo Team Ducati 17 Jack MILLER 43 1:31.781 26 / 26 1:31.781 0.038 0.935 Red Bull KTM Factory Racing KTM 18 Johann ZARCO 5 1:31.785 20 / 25 1:33.603 0.004 0.939 Prima Pramac Racing Ducati 19 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:31.821 25 / 25 1:31.821 0.036 0.975 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 20 Takaaki NAKAGAMI 30 1:32.107 22 / 27 1:50.395 0.286 1.261 LCR Honda Honda 21 Joan MIR 36 1:32.141 25 / 25 1:32.141 0.034 1.295 Repsol Honda Team Honda 22 Miguel OLIVEIRA 88 1:32.354 7 / 27 1:41.466 0.213 1.508 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 23 Augusto FERNANDEZ 37 1:32.613 19 / 26 1:32.772 0.259 1.767 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Foto: LiveMedia/Valerio Origo