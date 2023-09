MotoGP, poker Ducati in FP1 a Misano con Pirro davanti a tutti. Bagnaia non forza al rientro

Ducati risponde subito alla doppietta Aprilia dell’ultimo GP catalano e firma un poker impressionante nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. La casa di Borgo Panigale si conferma dunque il punto di riferimento tecnico in griglia a Misano, in attesa dei riscontri sicuramente più indicativi dei prossimi turni.

Nel frattempo Michele Pirro si toglie la soddisfazione di chiudere la FP1 con il miglior tempo assoluto in 1’31″909, sfruttando bene la coppia di gomme soft nuove montate negli ultimi minuti. Il collaudatore Ducati, impegnato questo weekend sul tracciato romagnolo grazie ad una wild card, ha preceduto di 115 millesimi il compagno di marca e connazionale Luca Marini (Team Mooney VR46).

Terza piazza a 157 millesimi dalla vetta per lo spagnolo Jorge Martin, mentre il padrone di casa romagnolo Marco Bezzecchi è quarto a 181 millesimi nonostante qualche acciacco per la caduta in partenza al Montmelò. Alle spalle del quartetto Ducati, con distacchi però superiori ai tre decimi, troviamo a sorpresa in quinta posizione l’Aprilia di Raul Fernandez davanti alla wild card KTM Daniel Pedrosa.

Completano la top10 nell’ordine Maverick Viñales, Johann Zarco, Aleix Espargarò (vincitore dell’ultimo GP di Catalogna) e Alex Marquez. Da segnalare in chiave azzurra il 12° posto di Franco Morbidelli con la Yamaha, il 17° di Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini ed il 20° di Francesco Bagnaia. Pecco, al rientro dopo il brutto incidente di domenica scorsa a Barcellona, ha percorso ben 18 giri senza spingere più di tanto e pagando meno di sette decimi dalla testa.

CLASSIFICA FP1 GP SAN MARINO MOTOGP 2023

1 Michele PIRRO 51 1:31.909 18 / 19 1:42.876 0.000 0.000 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Luca MARINI 10 1:32.024 22 / 22 1:32.024 0.115 0.115 Mooney VR46 Racing Team Ducati 3 Jorge MARTIN 89 1:32.066 17 / 21 1:34.196 0.042 0.157 Prima Pramac Racing Ducati 4 Marco BEZZECCHI 72 1:32.090 19 / 19 1:32.090 0.024 0.181 Mooney VR46 Racing Team Ducati 5 Raul FERNANDEZ 25 1:32.227 17 / 19 1:39.074 0.137 0.318 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Dani PEDROSA 26 1:32.250 12 / 22 1:32.322 0.023 0.341 Red Bull KTM Factory Racing KTM 7 Maverick VIÑALES 12 1:32.275 20 / 20 1:32.275 0.025 0.366 Aprilia Racing Aprilia 8 Johann ZARCO 5 1:32.301 19 / 19 1:32.301 0.026 0.392 Prima Pramac Racing Ducati 9 Aleix ESPARGARO 41 1:32.327 19 / 19 1:32.327 0.026 0.418 Aprilia Racing Aprilia 10 Alex MARQUEZ 73 1:32.349 20 / 21 1:42.014 0.022 0.440 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Brad BINDER 33 1:32.390 20 / 24 1:40.249 0.041 0.481 Red Bull KTM Factory Racing KTM 12 Franco MORBIDELLI 21 1:32.395 21 / 21 1:32.395 0.005 0.486 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 13 Pol ESPARGARO 44 1:32.404 16 / 17 1:32.907 0.009 0.495 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 14 Jack MILLER 43 1:32.509 18 / 24 1:51.034 0.105 0.600 Red Bull KTM Factory Racing KTM 15 Fabio QUARTARARO 20 1:32.510 17 / 21 1:32.647 0.001 0.601 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Stefan BRADL 6 1:32.538 19 / 20 1:40.528 0.028 0.629 HRC Test Team Energica 17 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:32.554 20 / 20 1:32.554 0.016 0.645 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 18 Miguel OLIVEIRA 88 1:32.559 18 / 18 1:32.559 0.005 0.650 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 19 Takaaki NAKAGAMI 30 1:32.571 17 / 21 1:41.752 0.012 0.662 LCR Honda Honda 20 Francesco BAGNAIA 1 1:32.599 16 / 18 1:55.861 0.028 0.690 Ducati Lenovo Team Ducati 21 Marc MARQUEZ 93 1:32.674 17 / 20 1:38.180 0.075 0.765 Repsol Honda Team Honda 22 Augusto FERNANDEZ 37 1:33.201 18 / 21 1:33.889 0.463 1.292 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 23 Joan MIR 36 1:33.228 15 / 19 1:44.160 0.027 1.319 Repsol Honda Team Honda

Credit: Valerio Origo