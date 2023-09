MotoGP. Con Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi ammaccati, Misano è un’occasione per tanti. Aprilia e Jorge Martin su tutti

La giornata più importate del Gran Premio di San Marino di MotoGP, programmato per domenica 10 settembre, potrebbe essere quella di oggi. Difatti bisognerà capire se Francesco Bagnaia, ancora ammaccato dopo gli eventi del Montmelò, verrà dichiarato idoneo a gareggiare dalla commissione medica preposta a valutarne le condizioni fisiche.

Pecco è uscito solo con diverse contusioni dal violento impatto contro il terreno dopo l’highside e dall’immediatamente successivo investimento da parte della Ktm di Brad Binder. È un mezzo miracolo che il Campione del Mondo in carica abbia scampato ai due incidenti senza alcuna frattura. Misano Adriatico arriva però solo pochi giorni dopo un paio di violenti traumi, dunque anche le semplici contusioni possono essere invalidanti.

Bagnaia vuole correre. Ai camici bianchi della FIM il compito di stabilire se può farlo. Di certo, anche nella migliore delle ipotesi, il ventiseienne piemontese non sarà al 100%. Comunque sia, molto meglio essere in pista in condizioni rabberciate piuttosto che non esserci. In campionato, Pecco ha 50 punti di vantaggio su Jorge Martin. Non sono pochi, ma non è neppure un vantaggio decisivo, considerando come manchino ancora 9 weekend di gara.

Il ventiquattrenne spagnolo è diventato il principale sfidante di Bagnaia nella rincorsa all’Iride grazie a una solidità nel rendimento a lui sconosciuta in passato. Gli alti e bassi che hanno sempre caratterizzato la sua carriera permangono, ma i “bassi” hanno smesso di essere cadute, tramutandosi in piazzamenti. Dinamica fondamentale se si vuole essere pretendenti credibili al Mondiale.

Al riguardo, Misano rappresenta una delle ultime chiamate per Marco Bezzecchi, la cui candidatura iridata sta declinando. Il riminese approccia il GP di casa dolorante a una mano dopo essere stato coinvolto nella carambola alla prima curva del Montmelò. Bez è scivolato a -71 da Bagnaia (e a -21 da Martin), dunque se vuole tenere vive le sue chance di competere per il campionato, deve giocoforza tornare a marcare punti pesanti.

Insomma, i due piloti italiani maggiormente incisivi del 2023 arrivano a Misano incerottati e il numero uno dell’epoca corrente potrebbe persino non correre. Viceversa, scoppia di salute l’Aprilia, reduce dal trionfo del Montmelò. Aleix Espargarò è il centauro più in forma del momento, Maverick Viñales ha già vinto a Misano quando correva con Yamaha. Il sogno, per la casa di Noale, è quello di tramutare il successo da splendida eccezione a rassicurante consuetudine. In tal senso, due affermazioni nelle ultime tre gare sono, potenzialmente, un embrione di sequenza. Embrione destinato a evolvere?

