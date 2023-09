MotoGP, GP San Marino 2023: numeri, statistiche, curiosità. A Misano 4 vittorie italiane nelle ultime 7 gare!

Penultima gara europea della stagione per il Motomondiale, che da fine settembre a metà novembre sarà sempre impegnato tra Asia e Oceania! Domenica 10 settembre si correrà in Italia, a Misano Adriatico, dove andrà in scena il Gran Premio di San Marino. L’evento, nell’arco della sua storia, ha vissuto due epoche ben distinte.

La prima è andata al 1981 al 1993, quando era privo di una sede fissa. Si trattava di un escamotage per avere due gare nel nostro Paese e veniva assegnato, di volta in volta, a una pista diversa. Così, nel suddetto periodo, l’appuntamento si è tenuto tra Imola, il Mugello e Misano. L’era corrente è, invece, cominciata nel 2007. Da allora il “GP di San Marino” è peculiarità esclusiva del tracciato romagnolo, diventatone a tutti gli effetti la dimora.

Trattare l’argomento sul piano storico-statistico è compito arduo, perché la confusione regna sovrana. Quello del 2023 sarà il 26° Gran Premio di San Marino, ma solo 19 di essi si sono tenuti a Misano. Al contempo, l’autodromo edificato in provincia di Rimini sta per ospitare la sua 29ma prova iridata. D’altronde, in passato è stato palcoscenico anche di sette edizioni del GP d’Italia e di due di quello d’Emilia Romagna.

Insomma, un ginepraio. Pertanto, al fine di avere chiarezza e attinenza con i fatti, ci si concentrerà esclusivamente su quanto andato in scena nell’attuale configurazione di Misano, totalmente diversa rispetto a quella originaria. Ergo, si prenderanno in considerazione tutte le competizioni valevoli per il Mondiale disputate dal 2007 in poi nell’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

MOTOGP

Nell’epoca contemporanea, Misano è stata teatro di 18 gare iridate di MotoGP. In questo contesto, il pilota più vincente in assoluto è Marc Marquez, impostosi 4 volte (San Marino 2015, 2017, 2019; Emilia Romagna 2021).

Il trentenne spagnolo è uno dei quattro centauri in attività ad aver già trionfato sulla pista romagnola. Gli altri tre sono Franco Morbidelli (San Marino 2020), Maverick Viñales (Emilia Romagna 2020) e Francesco Bagnaia (San Marino 2021 e 2022).

MISANO – ULTIMI 10 VINCITORI

2015 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2016 – PEDROSA Dani (ESP) [Honda]

2017 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2018 – DOVIZIOSO Andrea (ITA) [Ducati]

2019 – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2020 {SMR} – MORBIDELLI Franco (ITA) [Yamaha]

2020 {E.R.} – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha]

2021 {SMR} – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

2021 {E.R.} – MARQUEZ Marc (ESP) [Honda]

2022 – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

MISANO – ULTIMI 10 POLEMAN

2015 – LORENZO Jorge (ESP) [Yamaha]

2016 – LORENZO Jorge (ESP) [Yamaha]

2017 – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha]

2018 – LORENZO Jorge (ESP) [Ducati]

2019 – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha]

2020 {SMR} – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha]

2020 {E.R.} – VIÑALES Maverick (ESP) [Yamaha]

2021 {SMR} – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

2021 {E.R.} – BAGNAIA Francesco (ITA) [Ducati]

2022 – MILLER Jack (AUS) [Ducati]

Complessivamente, sono 7 i successi italiani nella Misano contemporanea. I primi tre portano la firma di Valentino Rossi (2008, 2009, 2014). Dopodiché sono arrivate le affermazioni di Andrea Dovizioso (2018) e le tre già citate di chi è attualmente in pista.

In tema di costruttori, l’attuale conformazione di Misano dice bene soprattutto a Yamaha (8 vittorie), ma in realtà Honda (6) non è lontana e Ducati (4) negli ultimi tempi non è inferiore ai marchi giapponesi.

VITTORIE MISANO – EPOCA CONTEMPORANEA

4 – MARQUEZ Marc [ESP] (2015, 2017, 2019, 2021)

3 – LORENZO Jorge [ESP] (2011, 2012, 2013)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2008, 2009, 2014)

2 – PEDROSA Dani [ESP] (2010, 2016)

2 – BAGNAIA Francesco [ITA] (2021, 2022)

1 – STONER Casey [AUS] (2007)

1 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2018)

1 – MORBIDELLI Franco [ITA] (2020)

1 – VIÑALES Maverick [ESP] (2020)

Come si può notare, Marquez detiene il maggior numero di successi. Però il primato di affermazioni consecutive spetta a Jorge Lorenzo, il cui filotto di 3 è destinato a rimanere irraggiungibile almeno per un altro anno.

MOTO2

La Moto2 ha disputato 15 GP a Misano (13 di San Marino e 2 di Emilia Romagna). A dispetto dell’elevato numero di gare tenutesi, solamente un centauro ha avuto modo di primeggiare in più di un’occasione. Si tratta di Marc Marquez, peraltro in un lontano passato (2011, 2012). Quattro i successi italiani, tutti concentrati fra il 2016 e il 2020.

MOTO 2 – ULTIMI 10 VINCITORI MISANO

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2017 – LÜTHI Thomas [SUI]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – FERNANDEZ Augusto [ESP]

2020 {SMR} – MARINI Luca [ITA]

2020 {E.R.} – BASTIANINI Enea [ITA]

2021 {SMR} – FERNANDEZ Raul [SPA]

2021 {E.R.}– LOWES Sam [GBR]

2022 – LOPEZ Alonso [SPA]

MOTO3

La Moto3 ha mandato in scena 13 gare a Misano (11 GP di San Marino e 2 di Emilia Romagna). Nel corso del tempo, la categoria ha scoperto in Dennis Foggia un vero e proprio specialista del tracciato. Il ventiduenne romano vi ha infatti vinto ben 3 volte, peraltro consecutive! Complessivamente si contano 7 affermazioni italiane, tutte arrivate dal 2015 a oggi.

MOTO 3 – ULTIMI 10 VINCITORI MISANO

2015 – BASTIANINI Enea [ITA]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2019 – SUZUKI Tatsuki [JPN]

2020 {SMR} – McPHEE John [GBR]

2020 {E.R.} – FENATI Romano [ITA]

2021 {SMR} – FOGGIA Dennis [ITA]

2021 {E.R.} – FOGGIA Dennis [ITA]

2022 – FOGGIA Dennis [ITA]

Foto: La Presse