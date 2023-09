Ordine d’arrivo MotoGP, GP Misano 2023: risultati e classifica gara.

Calato il sipario sul GP di Misano, dodicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli si è assistito a una gara decisamente lottata in cui i piloti hanno dato fondo a tutto quello che avevano nel loro pacchetto per massimizzare la propria prestazione. Un circuito non facile da affrontare, molto esigente dal punto di vista fisico in cui anche la gestione delle gomme è stata di capitale importanza.

Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi si presentavano all’appuntamento con tanti punti interrogativi: 27 giri erano molti per i loro guai fisici. Pecco, reduce dal pauroso incidente in Catalogna, ha corso nel al 100% delle proprie possibilità, particolarmente sofferente alla schiena e alla gamba destra. Discorso simile per il romagnolo, coinvolto suo malgrado nel crash di curva-1 del GP catalano innescato da Enea Bastianini. Mano sinistra dolente per il Bezz e non semplice guidare soprattutto nel primo settore della pista di Misano.

In tutto questo, Jorge Martin (Ducati Pramac), vincitore della Sprint Race di ieri, partiva dalla pole-position e poteva approfittare della condizione di vantaggio anche fisica rispetto ai suoi acciaccati rivali. Aprilia e KTM, inoltre, aveva un pacchetto per inserirsi nella sfida per la vittoria di tappa, considerando soprattutto le abilità di guida di Maverick Viñales, grande interprete di questo tracciato.

Di seguito l’ordine di arrivo del GP di Misano:

RISULTATI E CLASSIFICA GP MISANO MOTOGP 2023

1. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

3. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4. Daniel PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

5. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

6. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

7. Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

8. Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

9. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

10. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

11. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

12. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

13. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

14. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

15. Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA

16. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

17. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

18. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

19. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

Ritirati

Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

Michele Pirro ITA Aruba.it Racing DUCATI

Foto: Valerio Origo/LPS