MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho dato tutto quello che avevo, volevo a ogni costo questo podio”

Con le unghie e con i denti. Una gara difficilissima quella di Misano, 12° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Caldo e 27 giri intensissimi che hanno chiesto tanto ai centauri. La vittoria è andata allo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a precedere le Rosse di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) e di Francesco Bagnaia (Team Lenovo).

Tanta sofferenza per il romagnolo e il piemontese, reduci dagli incidenti di Barcellona della settimana scorsa e non al meglio. Il loro risultato, per questo, è ancor di più da sottolineare per lo sforzo profuso e nella conquista della top-3.

“Sono felicissimo per questo risultato, ho dato tutto quello che avevo. Quando ho superato Bagnaia, la gomma anteriore ha respirato maggiormente e sono riuscito a fare un ottimo passo, nonostante la mano mi facesse sempre più male. Volevo a tutti i costi questo podio e ce l’abbiamo fatta“, la soddisfazione nelle parole di Bezzecchi.

A microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Martin oggi è stato il più forte, ma se fossi stato al 100% non so dire come sarebbe andata. Posso recriminare per un errore al tornantino, dopo aver passato Pecco. Volevo vincere, ma questo è stato il meglio che potevo fare. Il sorpasso nel primo giro di Bagnaia? Lui è un bastardo, mi passa sempre all’esterno, ma prima o poi (sorride)…“.

Con questo risultato, Bagnaia è sempre in testa con 283 punti, ma vede avvicinarsi sempre di più Martin, secondo a -36, mentre Bezz è terzo a -65. La priorità per i due piloti italiani sarà quella di riprendere la forma al meglio in vista di quel che sarà, considerato quanto stia facendo il citato Martin sulla GP23 Pramac.

Foto: Valerio Origo