Griglia di partenza MotoGP, GP Misano 2023: Bagnaia stupisce ed Ã¨ in prima fila! Pole di Martin, 2Â° Bezzecchi

Il Motomondiale 2023 ha appena visto andare in scena la Q2 delle qualifiche ufficiali della MotoGP del GP di San Marino: si è corso a Misano, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint Race del pomeriggio e della gara in programma domani, domenica 10 settembre.

La pole position per entrambe le gare viene arpionata dallo spagnolo Jorge Martin, primo con il crono di 1:30.390, il quale distanzia di ben 0.397 Marco Bezzecchi, secondo, e di 0.436 Francesco Bagnaia, terzo. In Q2 anche un altro azzurro, Luca Marini, ottavo a 0.820.

Altri tre italiani, invece, si sono fermati in Q1, non riuscendo a rientrare tra i migliori 12: 14° posto per Michele Pirro, in gara grazie ad una wild card, 19ma posizione per Franco Morbidelli, 21° Fabio Di Giannantonio. Saranno 23 i piloti in gara domani.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

1. Martin J. Prima Pramac Racing Q2

2. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team Q2

3. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team Q2

4. Vinales M. Aprilia Racing Q2

5. Pedrosa D. Red Bull KTM Factory Racing Q2

6. Espargaro A. Aprilia Racing Q2

7. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing Q2

8. Marini L. Mooney VR46 Team Q2

9. Marquez M. Repsol Honda Q2

10. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team Q2

11. Marquez A. Gresini Racing MotoGP Q2

12. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team Q2

13. Quartararo F. Monster Energy Yamaha Q1

14. Pirro M. Aruba.it Ducati Q1

15. Bradl S. Team HRC Q1

16. Zarco J. Prima Pramac Racing Q1

17. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing Q1

18. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing Q1

19. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha Q1

20. Nakagami T. LCR Honda Q1

21. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP Q1

22. Mir J. Repsol Honda Q1

23. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing Q1

CLASSIFICA Q2 GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

1. Martin J. Prima Pramac Racing 1:30.390 9

2. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.397 8

3. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.436 8

4. Vinales M. Aprilia Racing +0.526 7

5. Pedrosa D. Red Bull KTM Factory Racing +0.633 8

6. Espargaro A. Aprilia Racing +0.692 9

7. Binder B. Red Bull KTM Factory Racing +0.713 8

8. Marini L. Mooney VR46 Team +0.820 8

9. Marquez M. Repsol Honda +0.833 9

10. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team +0.887 8

11. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.888 9

12. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team +0.951 8

CLASSIFICA Q1 GP SAN MARINO 2023 MOTOGP

1. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team 1:31.272 7

2. Espargaro A. Aprilia Racing +0.157 7

3. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +0.195 7

4. Pirro M. Aruba.it Ducati +0.261 8

5. Bradl S. Team HRC +0.288 7

6. Zarco J. Prima Pramac Racing +0.395 7

7. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.406 7

8. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +0.441 7

9. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +0.573 7

10. Nakagami T. LCR Honda +0.579 7

11. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +0.642 8

12. Mir J. Repsol Honda +0.672 8

13. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.868 6

Foto: LaPresse