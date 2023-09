VIDEO MotoGP, GP Misano 2023: highlights e sintesi Sprint Race. Martin domina, podio insperato per Bagnaia

Se Francesco Bagnaia sarà in grado di vincere il titolo anche in questa stagione, ripenserà sicuramente ai punti conquistati oggi. Il campione del mondo ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, disputando una prova davvero eroica ripensando alla bruttissima caduta del via della gara del Montmelò di sette giorni or sono.

Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, la gara su distanza ridotta si è chiusa con un vero e proprio monologo di Jorge Martin, mentre il portacolori del team Ducati Factory ha concluso sul gradino più basso del podio a 4.5 secondi, superato anche da Marco Bezzecchi, a sua volta alle prese con dolori assortiti ma capace di centrare la piazza d’onore.

Quarta e quinta posizione per le due KTM di Dani Pedrosa (straordinario al suo ritorno in pista) e Brad Binder. Sesto Maverick Vinales a 6.0, settimo Luca Marini a 6.5, quindi ottavo Aleix Espargarò a 7.8 che precede Alex e proprio Marc Marquez. Andiamo, quindi, a vedere gli highlights della Sprint Race di Misano.

Foto: LaPresse