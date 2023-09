MotoGP, un eroico Bagnaia Ã¨ 3Â° nel GP di Misano. Martin fa doppietta, 2Â° Bezzecchi

Jorge Martin completa il weekend perfetto e, dopo aver dominato la Sprint Race di ieri, si è aggiudicato anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2023, dando una nuova dimostrazione di forza. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Ducati Pramac ha fatto capire sin dal primo metro che non aveva la minima intenzione di concedere chance ai rivali, piazzando un successo (il 13° della sua carriera) di grande importanza anche a livello di rincorsa per il titolo. A questo punto la classifica generale vede sempre al comando Francesco Bagnaia con 283 punti contro i 247 di Jorge Martin (-36), quindi Marco Bezzecchi terzo con 218.

Jorge Martin (Ducati Pramac) ha attivato la sua versione “Martinator” e ha tagliato il traguardo della pista romagnola con un vantaggio di 1.3 secondi su Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), mentre completa il podio Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 3.8. Quarta posizione per lo spagnolo Dani Pedrosa (Red Bull KTM) a 4.4, mentre chiude in quinta il suo connazionale Maverick Vinales (Aprilia) a 10.5. Sesto il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia RNF) a 12.2, davanti a Marc Marquez (Honda Repsol) a 13.5, quindi ottavo il suo connazionale Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 14.0. Chiude nono Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 14.9, mentre completa la top 10 il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 15.4. Non va oltre la 12a posizione Aleix Espargarò (Aprilia) a 15.8, davanti a Fabio Quartararo (Yamaha), che taglia il traguardo a 15.8, mentre è 15° Franco Morbidelli (Yamaha) a 24.5, con Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 17° a 32.5.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore porta la firma di Martin che precede Bagnaia e Bezzecchi, quindi le KTM e Vinales. I primi due provano subito la fuga, ma Bezzecchi non molla gli scarichi del campione del mondo. Il terzetto di testa rapidamente fa il vuoto e solo Binder cerca di rimanere a breve distanza, mentre Pedrosa e Vinales iniziano a perdere terreno. Il sudafricano della KTM chiede troppo alla sua moto e, a 20 giri dalla conclusione, scivola all’uscita del “Carro” e getta alle ortiche le sue chance di lottare per il podio. Passa un giro e saggiano la ghiaia di Misano anche Miller e Pirro che vanno a contatto all’uscita della “Rio”. La situazione non si modifica fino a metà gara, con l’unica differenza che Pedrosa inizia a spingere su tempi impressionanti e si rifà sotto al gruppo di testa.

A 10 giri dalla conclusione Martin piazza un altro tempo vicino al record in gara e porta il suo margine a 1.1 su Bagnaia e Bezzecchi, quindi quarto Pedrosa che si trova a 2.8 dalla vetta, con Vinales e Marc Marquez in scia. Il leader della corsa amplia il vantaggio e lo porta ad oltre 2 secondi in pochi chilometri, mentre Bezzecchi attacca Bagnaia alla “Quercia” e sale nella piazza d’onore. Dopo aver passato “Pecco”, il pilota del team Ducati Mooney VR46 prova la rimonta disperata su Martin che, tuttavia, non si distrae, mantiene sempre un vantaggio di oltre un secondo e conduce in porto il successo. Chiude sul podio anche Bagnaia, che tiene a bada Pedrosa, arrembante fino all’ultimo metro.

Foto: Valerio Origo