Cosa è successo a Bagnaia: incidente spaventoso, una moto gli passa sulla gamba

Francesco Bagnaia è stato trasportato al centro medico del tracciato del Montmelò. Il Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, per il campione del mondo non è durato che due curve. Un anno fa venne tamponato da Takaaki Nakagami all’imbocco di curva 1, in questa occasione la situazione si è fatta decisamente più grave.

Dopo essere scattato nel migliore dei modi allo spegnimento dei semafori, ed evitato il primo incidente che ha visto coinvolti tra gli altri Enea Bastianini, Johann Zarco Alex Marquez e altri piloti, il portacolori del team Ducati Factory ha superato indenne la chicane, ma si è poi reso protagonista di un clamoroso high-side, con la sua GP23 che lo ha letteralmente disarcionato.

Dopo un volo notevole il pilota torinese è caduto duramente sull’asfalto, ma il peggio doveva ancora arrivare. Dopo essere stato evitato per miracolo da un paio di moto, è stato travolto da Brad Binder che, incolpevole, passava con la sua KTM sulla gamba destra di “Pecco”. La gara, ovviamente, è stata subito sospesa con una bandiera rossa inevitabile e tutto il pubblico, sia sul tracciato, sia da casa, ha trattenuto il respiro.

Francesco Bagnaia si è subito mostrato molto dolorante agli arti inferiori ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del tracciato spagnolo. Ora il campione del mondo è stato portato al centro medico dell’impianto del Montmelò, solo a questo punto capiremo l’entità dei danni subiti, confidando che si tratti solamente di molto dolore e non di fratture. La gara ripartirà a breve, ma per “Pecco”, la vera partita inizierà ora…

Foto: LiveMedia/Alvaro Sanchez/CordonPress