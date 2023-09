Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2023: Bagnaia in pole position, Bezzecchi in quarta fila

Stamattina si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la sprint race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra spagnola, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio.

Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del GP di Catalogna. Il Campione del Mondo ha stampato un eccellente 1:38.639 e scatterà al palo nelle due gare del fine settimana, su un circuito che fino a oggi gli era particolarmente indigesto. L’alfiere della Ducati ha firmato il nuovo record della pista per 47 millesimi e ha preceduto di 0.104 l’Aprilia ufficiale di Aleix Espargarò e di 0.109 l’Aprilia clienti di Miguel Oliveira.

In seconda fila scatteranno l’altra Aprilia ufficiale di Maverick Vinales e le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. La terza fila sarà aperta dalle due Ducati del Team Gresini di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, seguite dalla KTM di Brad Binder. Marco Bezzecchi è soltanto decimo con la Ducati del Mooney VR46 e sarà chiamato alla rimonta, scattando davanti a Marc Marquez. Enea Bastianini partirà dalla 14ma piazzola con la seconda Ducati ufficiale.

Di seguito la griglia di partenza, i risultati e la classifica delle qualifiche del GP di Catalogna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. L’appuntamento è per oggi pomeriggio con la Sprint Race, mentre domani andrà in scena la gara sulla distanza canonica.

GRIGLIA DI PARTENZA GP CATALOGNA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Aleix Espargarò (Aprilia)

3. Miguel Oliveira (Aprilia)

4. Maverick Vinales (Aprilia)

5. Jorge Martin (Ducati)

6. Johann Zarco (Ducati)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Marco Bezzecchi (Ducati)

11. Marc Marquez (Honda)

12. Jack Miller (KTM)

13. Pol Espargarò (KTM)

14. Enea Bastianini (Ducati), penalizzato di tre posizioni

15. Raul Fernandez (Aprilia)

16. Franco Morbidelli (Yamaha)

17. Fabio Quartararo (Yamaha)

18. Luca Marini (Ducati)

19. Augusto Fernandez (KTM)

20. Joan Mir (Honda)

21. Takaaki Nakagami (Honda)

22. Iker Lecuona (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP CATALOGNA MOTOGP 2023

Q2:

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.639 6 8 351.7

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.743 7 7 0.104 0.104 350.6

3 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’38.748 6 8 0.109 0.005 350.6

4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.772 6 7 0.133 0.024 349.5

5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.797 6 8 0.158 0.025 355.2

6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’38.858 6 8 0.219 0.061 349.5

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.053 6 8 0.414 0.195 349.5

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.054 7 8 0.415 0.001 349.5

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.057 7 8 0.418 0.003 354.0

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’39.368 7 8 0.729 0.311 354.0

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.575 7 8 0.936 0.207 354.0

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.701 6 7 1.062 0.126 349.5

Q1:

1 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’38.789 6 7 351.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.070 6 7 0.281 0.281 350.6

3 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’39.232 6 8 0.443 0.162 350.6

4 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’39.330 6 8 0.541 0.098 354.0

5 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’39.360 6 8 0.571 0.030 348.3

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.452 7 7 0.663 0.092 347.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.510 7 7 0.721 0.058 347.2

8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’39.573 8 8 0.784 0.063 351.7

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’39.794 7 8 1.005 0.221 349.5

10 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.214 6 8 1.425 0.420 350.6

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’40.388 7 8 1.599 0.174 343.9

12 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.580 8 8 1.791 0.192 347.2

Foto: MotoGP.com Press