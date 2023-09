MotoGP, Aleix Espargarò trionfa nella Sprint di Barcellona davanti a Bagnaia e Viñales. 5° Martin, 8° Bezzecchi

Aleix Espargarò conferma il suo feeling eccezionale con il circuito di Montmelò e vince con grande autorità la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano dell’Aprilia ha imposto un ritmo strepitoso, effettuando il sorpasso decisivo alla staccata di curva 1 sulla Ducati di Francesco Bagnaia a 6 giri dalla fine e andando poi in fuga solitaria verso il successo.

Il nativo di Granollers ha preceduto all’arrivo proprio Pecco, bravo a difendere strenuamente la piazza d’onore dagli attacchi di un arrembante Maverick Viñales con la seconda Aprilia ufficiale. Bellissima gara tutta all’attacco per il sudafricano della KTM Brad Binder, autore di una rimonta esaltante dalla nona alla quarta posizione anche grazie ad una partenza fulminea.

Quinto lo spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac davanti all’Aprilia RNF di Miguel Oliveira e ai ducatisti Johann Zarco, Marco Bezzecchi (solo 8°) ed Enea Bastianini che completano la zona punti. Fuori dalla top10 gli altri piloti italiani con Luca Marini 12°, Fabio Di Giannantonio 13° e Franco Morbidelli 15°. Disastro per le case giapponesi, con Marc Marquez che limita i danni per la Honda terminando in 11ma piazza.

Grazie al secondo posto odierno nella gara sprint di Barcellona, Bagnaia allunga ulteriormente in testa al campionato e può vantare adesso un margine di 66 punti su Martin, 75 su Bezzecchi, 94 su Binder, 131 su Aleix Espargarò, 132 su Zarco e 140 su Marini.

CLASSIFICA SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2023

1 Aleix ESPARGARO 41 20:02.744 20:02.744 1:41.158 Aprilia Racing Aprilia 2 Francesco BAGNAIA 1 1.989 1.989 1:40.956 Ducati Lenovo Team Ducati 3 Maverick VIÑALES 12 0.051 2.040 1:40.971 Aprilia Racing Aprilia 4 Brad BINDER 33 0.817 2.857 1:41.136 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Jorge MARTIN 89 1.484 4.341 1:40.835 Prima Pramac Racing Ducati 6 Miguel OLIVEIRA 88 0.599 4.940 1:41.474 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 7 Johann ZARCO 5 1.806 6.746 1:41.276 Prima Pramac Racing Ducati 8 Marco BEZZECCHI 72 0.142 6.888 1:41.593 Mooney VR46 Racing Team Ducati 9 Enea BASTIANINI 23 1.180 8.068 1:41.239 Ducati Lenovo Team Ducati 10 Alex MARQUEZ 73 2.312 10.380 1:41.387 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Marc MARQUEZ 93 1.443 11.823 1:41.915 Repsol Honda Team Honda 12 Luca MARINI 10 0.077 11.900 1:41.944 Mooney VR46 Racing Team Ducati 13 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.118 12.018 1:42.002 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 14 Raul FERNANDEZ 25 1.266 13.284 1:41.583 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Franco MORBIDELLI 21 2.923 16.207 1:41.531 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Jack MILLER 43 0.197 16.404 1:41.486 Red Bull KTM Factory Racing KTM 17 Augusto FERNANDEZ 37 0.130 16.534 1:41.535 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18 Fabio QUARTARARO 20 0.613 17.147 1:41.333 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 19 Iker LECUONA 27 1.511 18.658 1:41.684 Repsol Honda Team Honda 20 Takaaki NAKAGAMI 30 0.422 19.080 1:41.653 LCR Honda Honda 21 Joan MIR 36 0.494 19.574 1:41.677 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press