Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2023: doppietta Aprilia, brutta caduta per Francesco Bagnaia

La pista di Barcellona, dove la MotoGP ha disputato il fine settimana del GP di Catalogna, è stata teatro della gara su distanza classica, per totali 24 giri, della classe regina del Motomondiale, consegnando altri punti per la corsa al titolo iridato 2023.

Subito fuori Pecco Bagnaia: il campione del mondo in carica e leader del Mondiale è caduto in uscita da curva 2 mentre si trovava davanti a tutti ed è stato poi investito dall’incolpevole Brad Binder. Il sudafricano della KTM non è riuscito ad evitare Bagnaia, colpendolo in pieno sulla gamba destra.

ORDINE D’ARRIVO GARA GP CATALOGNA 2023 MOTOGP

1. Espargaro A. Aprilia Racing

2. Vinales M. Aprilia Racing +0.377

3. Martin J. Prima Pramac Racing +2.831

4. Zarco J. Prima Pramac Racing +4.867

5. Oliveira M. CryptoData RNF MotoGP Team +7.529

6. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +10.590

7. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +10.821

8. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +10.880

9. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +12.889

10. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +13.280

11. Marini L. Mooney VR46 Team +16.491

12. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +16.561

13. Marquez M. Repsol Honda +21.616

14. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +23.108

15. Nakagami T. LCR Honda +26.740

16. Lecuona I. LCR Honda +28.860

17. Mir J. Repsol Honda +33.929

DNF Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team DNF

DNF Binder B. Red Bull KTM Factory Racing DNF

DNF Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing DNF

DNF Bagnaia F. Ducati Lenovo Team DNF

DNF Bastianini E. Ducati Lenovo Team DNF

Foto: LaPresse