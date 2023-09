“Non ci sono fratture”. Come sta Francesco Bagnaia dopo l’incidente? Il comunicato della Ducati

Francesco Bagnaia tira un sospiro di sollievo dopo il terribile incidente in cui è incappato oggi pomeriggio durante il primo giro del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione del Mondo si trovava al comando della gara, ma purtroppo si è reso protagonista di un highside in sella alla sua Ducati, è stato scalzato dalla moto ed è finito a terra, dove è stato investito dall’incolpevole Brad Binder. La KTM è andata malamente sopra le gambe del piemontese, che è stato trasportato presso la clinica mobile e poi all’ospedale della località catalana.

Il ribattezzato Pecco si è sottoposto a una serie di accertamenti e la Ducati ha difuso un comunicato riguardante le condizioni del proprio centauro: “Pecco Bagnaia ha riportato contusioni multiple, ma ulteriori controlli medici non hanno evidenziato fratture. Il campione del mondo in carica volerà in Italia con la squadra questa sera”. Si tratta di notizie eccellenti, considerando l’entità dell’incidente. Ci sono contusioni, inevitabili data la caratura dell’impatto, ma fortunatamente non sono state registrate fratture. Come aveva anticipato il direttore sportivo Davide Tardozzi: “Sembra essere meno grave del previsto“.

Francesco Bagnaia rientrerà dunque in Italia nella serata odierna e dovrà cercare di recuperare, ma a questo punto potrebbe rimettersi in sesto per il GP di San Marino, che andrà in scena tra un paio di settimane sul circuito di Misano. Il centauto della Ducati è leader del campionato con 50 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin: la lotta per la conquista del titolo iridato è serratissima e il fatto che il centauro italiano non si infortunato gravemente lascia ben sperare per la parte conclusiva della stagione.

Foto: Lapresse