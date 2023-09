Come sta Bagnaia dopo l’incidente a Barcellona? La prima diagnosi e cosa si è fatto (LIVE)

Francesco Bagnaia è purtroppo incappato in un brutto incidente durante il primo giro del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona. Il Campione del Mondo si trovava in testa alla gara dopo un’eccellente partenza dalla pole-position, ma alla “S” del tracciato catalano è rimasto vittima di un highside. Il piemontese è stato scaraventato a terra dalla sua Ducati e, proprio in quel frangente, accorreva Brad Binder.

L’alfiere della KTM ha colpito la gamba destra del centauro italiano, in maniera chiaramente incolpevole e involontaria. L’impatto è avvenuto, stando alle prime immagini, appena sotto alla cosiddetta saponetta che protegge la rotula in fase di piega. Si è subito pensato a un brutto infortunio e infatti la gara è stata interrotta con una bandiera rossa. Il ribattezzato Pecco è stato portato al centro medico per i primi accertamenti e, dopo le prime visite, è stato trasportato all’Hospital General de Catalunya.

COME STA FRANCESCO BAGNAIA DOPO L’INCIDENTE A BARCELLONA?

Come sta Francesco Bagnaia dopo l’incidente a Barcellona? Davide Tardozzi, direttore sportivo della Ducati, ha fatto trapelare un cauto ottimismo nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha parlato di una “situazione meno grave del previsto“. Stando ai primi accertamenti medici, la prima radiografia “rudimentale” ha evidenziato una frattura che risalirebbe a un vecchio incidente ma, per quanto concerne l’impatto odierno, non ci sarebbero fratture ed ematomi.

Sembrerebbe che Bagnaia non si sia fatto nulla di così grave. Nelle prossime ore sono previsti esami più approfonditi, il cui esito ci dirà davvero come sta il Campione del Mondo e attuale leader del campionato, che tra l’altro ieri aveva chiuso al secondo posto al Sprint Race. L’auspicio è che il piemontese stia bene e che possa tornare in pista per i prossimi appuntamenti, a partire del GP di San Marino a Misano del prossimo fine settimana, in modo da continuare a lottare per la conquista del titolo iridato.

Foto: Lapresse