MotoGP, Aprilia al potere con Vinales e Aleix Espargaró nel warm-up a Barcellona. 13° Bagnaia senza rischiare

E’ sempre Aprilia al potere a Barcellona, sede dell’undicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Dopo il primo e terzo posto della Sprint Race con Aleix Espargaró trionfante e Maverick Viñales sul terzo gradino, il Top Gun del Motomondiale e Aleix hanno mostrato chiari segnali di vitalità nel “mangia e bevi” del warm-up catalano. Viñales si è issato in vetta alla graduatoria con il crono di 1:40.082 a precedere di 0.029 il compagno di squadra.

Un turno condizionato da qualche goccia di pioggia, che però non ha impedito alla truppa di Noale di farsi valere. Bene la Yamaha che con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo ha terminato in terza e quarta piazza, rispettivamente a 0.102 e a 0.257. A completare il quadro della top-10 ci sono l’Aprilia RNF del portoghese Miguel Oliveira a 0.330, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.446, l’altro iberico Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0.545, il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0.549, lo spagnolo Raul Fernandez (Aprilia RNF) a 0.558 e Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 0.583.

Ancora problemi di feeling per il romagnolo, uscito deluso ieri dalla Sprint Race (ottavo). Nessun rischio, invece, per Francesco Bagnaia. Pecco, giunto secondo nella gara veloce del sabato, non ha voluto spingere più di tanto (13° a 0.773), decidendo anche di girare con una combinazione di gomme diversa dagli altri centauri: una media all’anteriore e una morbida al posteriore rispetto alle due medie degli altri.

Un turno in cui si sono confermate le difficoltà di Enea Bastianini, caduto in curva-1 dopo essere andato lungo (19° a 1.489 con la Ducati ufficiale), mentre Marc Marquez ha terminato 17° con la Honda a 1.349 dal vertice.

