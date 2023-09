LIVE Italia-Canada, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: primo singolare con Sonego?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare della sfida di Coppa Davis tra Italia e Canada. All’Unipol Arena di Bologna parte il girone A con l’esordio che dovrebbe vedere opposto Lorenzo Sonego al veterano Vasek Pospisil, ovvero i numeri due delle rispettive compagini.

Sonego, ventottenne torinese, si presenta a questo appuntamento dopo aver ceduto il passo a Jannik Sinner nel secondo turno degli US Open. Vincitore di tre titoli in carriera, conquistati su tre superfici differenti, occupa la posizione numero 38 del ranking ATP. Nel 2023 ha raggiunto il quarto turno prima a Miami, poi al Roland Garros. Potrà sfruttare la parentesi di Davis Cup per rilanciare una stagione leggermente sottotono.

Dal canto suo Pospisil, trentatreenne di Vernon, si dovrebbe cimentare anche da singolarista in quel di Bologna. Crollato ai margini della top 200, vanta un best ranking da numero 25 del mondo raggiunto nel lontano 2014. Prettamente doppista, Pospisil non deve comunque essere sottovalutato sulle superfici rapide. Come miglior risultato nel 2023 vanta la finale ottenuta nel Challenger di Koblenz (Germania).

Il primo singolare di Italia-Canada inizierà alle 15.00.

