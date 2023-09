LIVE Italia-Canada, Coppa Davis 2023 in DIRETTA: Musetti sfida Shapovalov nel 2Â° singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro di Coppa Davis tra Italia e Canada, valido per il girone A. Con una probabilità molto vicina al 100%, nel secondo singolare ci troveremo al cospetto di Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov.

Avversario tosto per gli azzurri all’esordio in questa ‘seconda fase’ del torneo a squadre più antico del tennis (e non solo). Le foglie d’acero hanno infatti conquistato l’insalatiera nel 2022, seppur con un Felix Auger–Aliassime in più. In questa spedizione il Canada fa infatti a meno del suo numero 1, che ha preferito restare in madrepatria e giocare la Laver Cup. Anche Milos Raonic ha alzato bandiera bianca, con lui questa sfida avrebbe avuto premesse molto diverse. Canada e Italia si trovano nel girone di Bologna insieme a Cile e Svezia, che ieri si sono affrontate con la netta vittoria di Jarry, Garin e soci. Sulla carta gli azzurri possono essere anche considerati favoriti per il primo posto, che garantirebbe un posto nella parte alta del tabellone ‘finale’ a otto contro la seconda del gruppo D (Usa, Paesi Bassi, Finlandia, Croazia).

Venendo a Musetti-Shapovalov, il nativo di Tel-Aviv lo sappiamo, è una scheggia impazzita. Non puoi mai sapere con che attitudine si presenterà in campo, potrebbe benissimo lasciare fermo il toscano per tutto il match e chiudere in due parziali, così come non opporre la più minima delle resistenze. Non la partita più facile del mondo per Lorenzo, al rientro dopo la dolorosa sconfitta al quinto set contro Droguet al primo turno degli Us Open. In Coppa Davis (o quel che ne resta) perlopiù, il canadese ha sempre espresso un grande tennis, anche avvantaggiandosi del fatto che si giochi praticamente solo sulla sua superficie preferita, il cemento indoor, se escludiamo la ‘prima fase’ dove il Paese ospitante può scegliere superficie e sede, alla vecchia maniera.

OA Sport vi augura buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov, che si disputerà dopo il primo singolare tra, presumibilmente Lorenzo Sonego e, secondo chi scrive, il classe 2001 Gabriel Diallo.

Foto: LaPresse