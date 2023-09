LIVE Giro di Toscana 2023 in DIRETTA: Tadej Pogacar nobilita la corsa!

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del Giro di Toscana 2023! La 95esima edizione della corsa che ricorda Alfredo Martini: da Pontedera a Pontedera, arrivo e partenza dalla stessa località, per un totale di 191,5 km.

Tutti “contro” Tadej Pogacar, il ciclista sloveno che sarà “l’attrazione principale” di una corsa che avrà come riferimenti principali il circuito di Lajatico, nella prima parte, e poi il circuito finale caratterizzato dall’ascesa del Monte Serra, la cui vetta è a 613 metri sul livello del mare.

Corsa dura quindi, che potrebbe risolversi sia in montagna sia nella successiva discesa che riporta verso Pontedera, passando per Buti e Cascine di Buti e poi in successione attraversando Bientina, Quattro Strade, Santa Colomba e Ponte della Navetta.

Chi succederà a Marc Hirschi nell’albo d’oro della corsa? La risposta alla strada unico vero giudice supremo e incontestabile.

Si parte alle ore 11.30 da Pontedera, come detto, che sarà anche la location di arrivo. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del Giro di Toscana 2023 con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13.00. Non mancate!

Foto: LaPresse