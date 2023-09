LIVE Vuelta a EspaÃ±a 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c’Ã¨ il ‘mostro’ Angliru, una delle salite piÃ¹ dure in Europa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa della Vuelta a España 2023! La corsa spagnola è arrivata al giorno che potrebbe riscrivere, forse anche definitivamente, la classifica generale. Oggi è infatti il giorno della salita più temuta, la salita che è diventata simbolo di questa corsa, oggi si scala l’Altu de l’Angliru!

La tappa partirà da Ribadesella per arrivare proprio sull’Angliru dopo 124.4 km. Prima del “Mostro delle Asturie” il percorso prevede altre due salita mica di ridere: prima l’Alto de la Colladiella, ascesa di 7,8 km al 7,1% con dei tornanti particolarmente duri, poi l’Alto del Cordal, un muro di 5.4 km con pendenza media del 9.2%, con rampe durissime al 13%, l’antipasto perfetto per il finale.

Con queste scalate nelle gambe si affronterà poi quella che è senza dubbio una delle salite più dure del continente. Un’ascesa semplicemente infernale, con pendenze impossibili: 12.4 km totali con pendenza media del 9.8% ma una seconda parte sempre oltre il 15% con punte addirittura al 24%.

Impossibile dunque non attendersi spettacolo e fuochi d’artificio da parte degli uomini di classifica che non avranno altra scelta che sfidarsi a viso aperto sulle durissime rampe della salita finale. Jonas Vingegaard sembra il più efficace in salita e parte da favorito, ma la Jumbo ha ancora tre carte a disposizione e tutti vorranno attaccarla. Da non escludere la possibilità di una fuga vincente, magari con Evenepoel protagonista.

Insomma, siamo pronti per uno di quei giorni da circoletto rosso sul calendario della stagione del ciclismo su strada e noi di OA Sport ve lo racconteremo con la consueta DIRETTA LIVE testuale. Partiremo con gli aggiornamenti in tempo reale alle 13.30, poco prima della partenza ufficiale della tappa. Non mancate!

Foto: LaPresse