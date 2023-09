LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: le Fate si scaldano verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Il programma si apre al PalaIndoor di Padova con la prima parte del concorso generale individuale femminile. Il sipario si alza con la gara-1 dell’all-around, poi tra due giorni si disputerà la gara-2 e la somma dei punteggi acquisiti nell’arco delle due giornate determinerà la classifica generale, assegnando il tricolore, definendo il podio e le qualificate alle Finali di Specialità.

Le Fate scaldano i motori verso i Mondiali, che scatteranno il prossimo 30 settembre ad Anversa e dove l’Italia andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Riflettori puntati su Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito ed Elisa Iorio, mentre saranno assenti le infortunate Martina Maggio e Asia D’Amato.

Alice D’Amato potrebbe essere la favorita per la vittoria nel concorso generale dopo il podio conquistato agli ultimi Europei, ma attenzione alla verve della giovane Andreoli e alla caratura tecnica ormai assunta da Manila Esposito, medagliata alla trave nell’ultima rassegna continentale. Giorgia Villa è ormai diventata una specialista tra staggi e 10 cm, attenzione a Elisa Iorio che dovrebbe essersi lasciata alle spalle le tante criticità fisiche delle ultime stagioni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica, la gara-1 del concorso generale individuale femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.00 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Simone Ferraro/FGI