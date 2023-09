Ginnastica artistica, le Fate illuminano i Campionati Assoluti: si definisce l’Italia per i Mondiali

I Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica andranno in scena al PalaIndoor di Padova dal 6 al 10 settembre. Sarà la località veneta a ospitare la manifestazione che metterà in palio i tricolori e che servirà anche per delineare quali saranno le azzurre che parteciperanno ai Mondiali, in programma ad Anversa dal 30 settembre. Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco.

Il programma prevede un doppio all-around, sul modello di quanto accade negli USA e che alle nostre latitudini aveva esordito lo scorso anno: le ragazze saranno impegnate in un giro completo mercoledì 6 settembre e in una seconda prova su tutti gli attrezzi venerdì 8 settembre, verranno sommati tutti i punteggi e si decreterà la classifica del concorso generale individuale.

Riflettori puntati sulle Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito ed Elisa Iorio saranno della partita, mentre saranno assenti le infortunate Martina Maggio e Asia D’Amato. La brianzola, che aveva trionfato l’anno scorso, e la genovese sono purtroppo costrette al riposo dopo le rispettive operazioni e sono in fase di recupero, ma non parteciperanno alla rassegna iridata e le vedremo direttamente all’opera il prossimo anno.

Alice D’Amato potrebbe essere la favorita per la vittoria nel concorso generale dopo il podio conquistato agli ultimi Europei, ma attenzione alla verve della giovane Andreoli e alla caratura tecnica ormai assunta da Manila Esposito, medagliata alla trave nell’ultima rassegna continentale. Alice è pronta a illuminare la scena anche alle parallele, attrezzo di cui è Campionessa d’Europa e dove potrà togliersi soddisfazioni ai Mondiali.

Giorgia Villa è ormai diventata una specialista tra staggi e 10 cm, attenzione a Elisa Iorio che dovrebbe essersi lasciata alle spalle le tante criticità fisiche delle ultime stagioni. Vanessa Ferrari sarà assente: tornerà in gara direttamente nel 2024 in avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi? La bresciana non gareggia da più di due anni, ovvero dal giorno dell’argento al corpo libero a Tokyo.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi