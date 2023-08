F1, GP Italia 2023. Max Verstappen cerca la ‘dubbel cijfer’. La Ferrari spera nel lay-out di Monza per restare a galla

La Formula Uno si appresta ad affrontare il secondo “evento domestico” di fila. Dopo aver corso “nel giardino” di Max Verstappen domenica scorsa, il Circus è difatti pronto a vivere il Gran Premio d’Italia. Da domani a domenica 3 settembre si gareggia a Monza, appuntamento di casa per la Ferrari.

Il tema forte del weekend sarà comunque sempre legato al pilota olandese, vincitore degli ultimi 9 GP. Il Cannibale ha dunque l’opportunità di diventare il primo uomo di sempre a imporsi per 10 volte di fila, raggiungendo la doppia cifra in tema di successi consecutivi. D’accordo, la F1 è cambiata. L’affidabilità è infinitamente superiore rispetto a quella di un tempo e Super Max è dotato di una monoposto dominante. Però una sequenza di 10 vittorie resterebbe una sequenza di 10 vittorie, un traguardo sinora precluso a chicchessia.

Monza ha la nomea di essere una guastafeste. Nel 1988 fu il luogo dove venne meno la “stagione perfetta” della McLaren, giunta in Brianza con 11 affermazioni su 11 GP, ma battuta per la prima (e unica) volta proprio nell’autodromo edificato alle porte di Milano. La storia è destinata a ripetersi? Sarebbe clamoroso. Di certo c’è che in Italia, anche in tempi recenti, si sono viste gare strane con vincitori inattesi. Pierre Gasly (2020) e Daniel Ricciardo (2021) sono pronti a testimoniarlo.

Dunque, Max Verstappen va alla caccia della decima vittoria consecutiva e la Red Bull ha tutta l’intenzione di restare invincibile (siamo a 13 trionfi su 13 nel 2023, con un parziale di 23 affermazioni nelle ultime 24 gare). Dal canto suo, la Ferrari ha ben poche ambizioni. Il management di Maranello ha finalmente ammesso quanto era lampante già dalla primavera, ovvero che la SF-23 è una monoposto piena di lacune, tutte da correggere in ottica 2024.

Monza, però, resta Monza. Non si può pensare di presentarvisi pour faire de la figuration. Il Cavallino Rampante corre in casa e sarà sostenuto da parecchi tifosi. La speranza è che la scorbutica SF-23 possa essere messa di buon umore dal superveloce contesto brianzolo, proponendosi come seconda forza in campo, allo scopo di permettere a Charles Leclerc e Carlos Sainz di battersi per il podio. Chiedere di più, alla luce della marcatissima supremazia del Drink Team, è impossibile.

Foto: La Presse