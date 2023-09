MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il grip farà tutta la differenza. Non semplice scegliere le gomme per le gare”

Marco Bezzecchi è soddisfatto al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Montmelò il pilota romagnolo ha vissuto un venerdì non semplice, ma ha strappato senza grossi patemi la top10 in vista delle qualifiche di domani.

Il miglior tempo, come successo in mattinata, è appannaggio dell’Aprilia. Aleix Espargarò ha stampato un ottimo 1:38.686 con 362 millesimi su Maverick Vinales, mentre è terzo Francesco Bagnaia a 375. Quarto Johann Zarco a 571 millesimi, quinto Brad Binder a 660, sesto Alex Marquez a 863 proprio davanti al portacolori del team Ducati Mooney VR46, a 864 millesimi. Completano la top10 Fabio Di Giannantonio, ottavo a 935 millesimi, Enea Bastianini nono a 942 e Jorge Martin decimo a 1.007.

Al termine della seconda sessione di prove libere il “Bezz” ha raccontato le sue sensazioni: “Non ero così tanto in difficoltà, alla fine non ero preoccupato, sul passo non ero troppo lontano dai primi. Ma in realtà il problema è che non ho cambiato la gomma, ma qualcuno dei primi l’aveva cambiata. Ma da Pecco a me, lui non l’ha cambiata ed era davanti. Io ho incassato tre decimi, ero ovviamente molto più indietro. Cosa mi aspetto per domani e domenica? Sicuramente sarà una gara di gestione, sarà da capire anche quale gomma usare per la Sprint, perché sinceramente non ce l’ho molto chiaro. Però abbiamo molti dati da guardare, perciò speriamo a trovare un po’ la strada”. (Fonte: Motorsport.com)

A quanto pare tutto ruota attorno al grip: “Però ho preferito lavorare di più per la gara, l’usura è tanta e il grip è in condizioni quasi imbarazzanti. L’asfalto è un disastro e faccio molta fatica a trovare trazione. Oggi pomeriggio ho migliorato, ma il problema è rimasto quello lì. Con i freni la pista non è malissimo, in termini di sicurezza ci siamo. Poi hanno fatto dei miglioramenti con le vie di fuga, secondo me ci siamo. Hanno fatto un bel lavoro, ma secondo me è proprio una caratteristica di qui. Era così anche con la Moto2, con la MotoGP ancora di più. Però la pista è sicura e anche molto bella. È un peccato che abbia un asfalto così”.

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci