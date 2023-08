F1 su TV8, programma GP Italia 2023: orari gratis e in chiaro, programma dirette

Ci si creda o meno, la Formula Uno sta per vivere l’ultima gara in Europa del 2023. Mancano ancora nove competizioni al termine della stagione, eppure le restanti otto si disputeranno tutte lontane dal Vecchio Continente. Dunque, il Gran Premio d’Italia di domenica 3 settembre coinciderà con l’addio al territorio europeo di un Circus sempre più globale e sempre più legato ad altri mercati.

Monza rappresenta un’istituzione della Formula Uno, essendo l’autodromo nel quale si è corso il maggior numero di gare. Nel weekend, il circuito edificato a nord di Milano ospiterà la massima categoria automobilistica per la 73ma volta nella storia. A conti fatti, la pista brianzola è mancata dal calendario iridato solo nel 1980, quando fervevano lavori di ammodernamento in ottica futura. Quell’anno il GP d’Italia si tenne a Imola.

Ovviamente, Monza e Ferrari non possono non essere legate a doppio filo. Si contano ben 19 vittorie della Rossa. La prima datata 1951, l’ultima 2019. È però purtroppo un dato di fatto come le affermazioni del Cavallino Rampante si siano marcatamente diradate negli ultimi tre lustri abbondanti. Dal 2007 al 2022 se ne contano solo due. Fernando Alonso nel 2010 e Charles Leclerc, appunto, nel 2019. Cosa succederà nei prossimi giorni? Per scoprirlo basterà seguire il GP d’Italia in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP ITALIA 2023

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 15.00, GARA

F1 – GP ITALIA 2023 IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente in diretta sia le qualifiche che la gara. L’evento del nostro Paese è il quarto dei cinque per i quali, nel corso del 2023, è prevista copertura gratuita live. Non verranno però proposte le prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale potrà essere garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Summer (201) avrà modo di proporre qualifiche e gara.

STREAMING – L’appuntamento di Monza potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio d’Italia, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 16.00 – Qualifiche, Diretta

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Ore 15.00 – Gran Premio, Diretta

Foto: LaPresse