F1, Max Verstappen davanti a tutti a Monza nella FP1. 2° Sainz e 4° Leclerc

Entrata a far parte dell’album dei ricordi la prima sessione di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza le squadre e i piloti hanno dovuto lavorare alacremente per trovare la messa a punto ideale sul tracciato brianzolo. Un circuito dalle caratteristiche particolari, che richiede assetti assai scarichi dal punto di vista aerodinamico, ma nello stesso tempo con un secondo settore in cui avere downforce è importante.

Pista diversa, ma stesso esito: Max Verstappen al comando della FP1 con il crono di 1:22.657. L’olandese della Red Bull ha preceduto lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), che quest’oggi festeggia il suo 29° compleanno, di 0.046 e il compagno di squadra Sergio Perez di 0.177. Prove comparative nel team di Milton Keynes, con Max che ha optato per un assetto decisamente più carico rispetto al messicano, vedremo poi quale sarà la scelta della scuderia.

Scariche invece le due Rosse che gireranno nel fine-settimana con Power Unit più fresche. Convincente Sainz, qualche problemino in più per Charles Leclerc, quarto a 0.309. Il monegasco non è parso così brillante nella simulazione del passo gara, specie nel confronto con il suo team-mate. Vedremo che correttivi ci saranno nella FP2 per lui.

A chiudere il cerchio della top-10 troviamo la Mercedes del britannico George Russell, quinto a 0.532, davanti allo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a 0.557, al britannico Lando Norris (McLaren) a 0.584, al terzo britannico della serie Lewis Hamilton (Mercedes) a 0.612, fresco di rinnovo contrattuale insieme a Russell, al giapponese Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 0.614 e al thailandese Alexander Albon (Williams) a 0.787. Appuntamento alle 17.00 per la seconda sessione.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.657 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.046 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.177 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.309 3

5 George RUSSELL Mercedes+0.532 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.557 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.584 4

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.612 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.614 5

10 Alexander ALBON Williams+0.787 3

11 Oscar PIASTRI McLaren+0.789 4

12 Logan SARGEANT Williams+1.004 3

13 Liam LAWSON AlphaTauri+1.176 3

14 Pierre GASLY Alpine+1.274 4

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.295 4

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.410 4

17 Esteban OCON Alpine+1.433 3

18 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.483 4

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.560 4

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.658 2

