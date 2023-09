F1, Carlos Sainz svetta nella FP2 di Monza davanti a Norris e Perez. Verstappen 5° precede Leclerc

La Ferrari inizia con il piede giusto il suo fine settimana di casa. Carlos Sainz, che oggi festeggiava il suo 29° compleanno, ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza abbiamo assistito ad un turno molto interessante, con le monoposto molto vicine tra di loro e, almeno per una volta, Max Verstappen non ha dato la sensazione di poter “cannibalizzare” il weekend a piacimento. Rimane l’ovvio favorito in vista di qualifiche e gara, certo, ma dovrà rimboccarsi le maniche in maniera più evidente rispetto alle ultime uste.

La sessione ha preso il via subito con una bandiera rossa dovuta allo stop di Lance Stroll. Il canadese, che nella FP1 aveva lasciato posto a Felipe Drugovich, ha visto la sua Aston Martin ammutolirsi all’uscita della Variante Ascari. Dopo un breve stop si è tornati in azione con i piloti a lavorare con le gomme medie. Carlos Sainz ha fissato il miglior tempo in 1:21.565 con 273 millesimi su Charles Leclerc, 506 su Fernando Alonso (con le soft) e 679 su Max Verstappen.

Nella seconda fase le gomme soft sono diventate protagoniste con Carlos Sainz che ha chiuso in vetta in 1:21.355 con 19 millesimi su Lando Norris (McLaren) e 185 su Sergio Perez (Red Bull). Il messicano, dopo aver realizzato un buon tempo nel suo time attack, ha rovinato tutto nel corso della sua simulazione di passo gara. “Checo”, infatti, è andato a muro all’uscita della Parabolica, provocando la seconda bandiera a rossa della sessione. Danni limitati per la sua RB19, ma una “insabbiata” provocata da un errore davvero banale del nativo di Guadalajara, che ha mantenuto il piede sul gas nonostante stesse perdendo palesemente il controllo della sua vettura.

Torniamo ai tempi. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 190 millesimi dalla vetta, quinta per Max Verstappen (Red Bull) a 276, mentre è sesto Charles Leclerc (Ferrari) a 361. Come si può evincere, i distacchi sono davvero ridottissimi. Settimo tempo per il thailandese Alexander Albon (Williams) a 624 millesimi, ma il suo tempo è stato ottenuto con gomme medie, ottavo Fernando Alonso (Aston Martin) a 716, nono George Russell (Mercedes) a 821, mentre è decimo Nico Hulkenberg (Haas) a 936. Non una grande giornata per Lewis Hamilton (Mercedes) che non è andato oltre la 17a posizione a 1.428 da Sainz, con il suo miglior tempo ottenuto con gomme medie.

Foto: LaPresse