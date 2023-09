F1, GP Giappone 2023. Pole position sul velluto per Max Verstappen. Ferrari dietro alle McLaren: Leclerc 4Â° e Sainz 6Â°

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula Uno si sono risolte con la pole position di Max Verstappen (Red Bull), il quale non ha avuto rivali. L’olandese scatterà davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, capaci di brillare di luce propria. Sessione complessa per le Ferrari, che scatteranno dalla seconda e dalla terza fila.

Q1 – La prima fase viene interrotta da una bandiera rossa, esposta per recuperare la Williams semidistrutta di Logan Sargeant, finito brutalmente contro le barriere dell’ultima curva. L’americano, autore dell’ennesimo errore di una stagione difficile, è uno dei cinque eliminati. Condividono la medesima, grama, sorte le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, l’Aston Martin di Lance Stroll e la Haas di Nico Hülkenberg.

Q2 – Ordinaria amministrazione. Salutano la compagnia le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, la Williams di Alexander Albon, la Haas di Kevin Magnussen e l’Alpha Tauri di Liam Lawson. Dunque, avanzano alla fase decisiva tutte le Red Bull, le Ferrari, le Mercedes e le McLaren, alle quali si aggiungono Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.

Q3 – Le Ferrari, costrette a usare treno di gomme soft più del previsto in Q1 (la bandiera rossa ha interrotto un tentativo lanciato delle due Rosse), rinunciano al primo time attack, nel quale svetta Max Verstappen. Alla resa dei conti, l’olandese mette in cassaforte la pole position, precedendo le brillanti McLaren di Oscar Piastri (2°) e Lando Norris (3°). Le Rosse, invece, non vanno oltre il 4° posto con Charles Leclerc e il 6° con Carlos Sainz. In mezzo alle SF-23 si infila Sergio Perez. Disperse in quarta fila le due Mercedes.

