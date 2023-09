F1, Verstappen detta il passo anche in FP2 a Suzuka. 2Â° Leclerc davanti a Norris e Sainz

Max Verstappen si conferma il grande favorito del weekend a Suzuka e domina anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2023, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha firmato il miglior tempo del venerdì con gomme soft in 1’30″688, rifilando distacchi importanti ma comunque inferiori rispetto alla FP1.

Ottimi segnali anche sul passo gara per il due volte campione del mondo, a tratti davvero impressionante nel long-run con gomme proto Pirelli per il 2024. Seconda posizione nella simulazione di qualifica per la Ferrari di Charles Leclerc, che paga 320 millesimi dalla vetta anche a causa di un piccolo errore nel T1 (settore in cui perde addirittura mezzo secondo da Verstappen).

Molto bene la McLaren con Lando Norris, 3° a 464 millesimi dalla testa precedendo l’altra Rossa di Carlos Sainz, 4° a 549 millesimi senza brillare particolarmente sul giro secco rispetto al compagno di squadra). Quinta piazza a 640 millesimi per la Mercedes di George Russell davanti all’Aston Martin di un redivivo Fernando Alonso, 6° a 804 millesimi, e alla Williams di Alex Albon, 7° a 867 millesimi.

Ottavo il rookie australiano Oscar Piastri con la McLaren a 974 millesimi dal leader, mentre desta scalpore il nono posto di Sergio Perez sulla Red Bull a 1″022 dal teammate Verstappen a parità di mescola. Completa la top10 Valtteri Bottas con una positiva Alfa Romeo a 1″051. Difficoltà nel time-attack per Lewis Hamilton, solo 14° a 1″141 dalla miglior prestazione assoluta di giornata e a mezzo secondo dall’altra Mercedes di Russell.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:30.688 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.320 4

3 Lando NORRIS McLaren+0.464 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.549 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.640 4

6 Fernando ALONSO Aston Martin+0.804 4

7 Alexander ALBON Williams+0.867 5

8 Oscar PIASTRI McLaren+0.974 4

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.022 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.051 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.083 6

12 Esteban OCON Alpine+1.106 4

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.109 5

14 Lewis HAMILTON Mercedes+1.141 5

15 Liam LAWSON AlphaTauri+1.453 5

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.477 6

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.481 4

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.490 4

19 Pierre GASLY Alpine– 5

20 Logan SARGEANT Williams+1.632 4

Foto: Lapresse