F1, gara domenica 24 settembre: orario, programma GP Giappone 2023, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani andrà in scena il Gran Premio del Giappone sull’iconica pista di Suzuka: Max Verstappen si è preso la pole position e la Red Bull sembra essere tornata ad alti livelli dopo il weekend peggiore della stagione in quel di Singapore. L’olandese punta quindi a vincere e avvicinare ulteriormente la conquista di un Mondiale che sembra formalità.

La Ferrari sarà in lotta per il podio con le McLaren: Piastri partirà secondo, Norris terzo e subito dietro Leclerc che andrà all’assalto, sia in pista che con la strategia, di un posto fra i primi tre che sarebbe estremamente positivo su una pista sicuramente non amica della Rossa.

La gara del GP del Giappone verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) alle ore 7.00 (orario italiano) e in streaming su NOW e Sky Go, mentre la differita in chiaro su TV8 andrà in onda alle ore 16.25.

CALENDARIO GARA GP GIAPPONE F1 2023

Domenica 24 settembre

Ore 7.00 Gara

PROGRAMMA GARA GP GIAPPONE F1 2023

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

La differita in chiaro su TV8 è prevista per le ore 16.25.

Foto: Lapresse