A che ora la F1 su TV8, GP Giappone 2023: programma qualifiche, diretta e differita in chiaro

Sabato 23 settembre (ore 08.00) andranno in scena le qualifiche del GP del Giappone 2023, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sfideranno a viso aperto su una pista iconica, con l’obiettivo di firmare il giro più veloce. Si definisce la griglia di partenza per il Gran Premio di domenica: Max Verstappen è il grande favorito della vigilia, ma la Ferrari sembra in ottima forma e insegue il grande colpaccio con Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduce dalla vittoria di Singapore.

A che ora la F1 su TV8? Le qualifiche del GP del Giappone saranno trasmesse in differita, gratis e in chiaro, su TV8 nella giornata di sabato 23 settembre a partire dalle ore 15.30. Gli appassionati di F1 potranno seguire il time-attack con qualche ora di ritardo e scoprire chi scatterà dalla pole position. Per gustarsi la diretta, invece, sarà necessario avere l’abbonamento a Sky, che trasmetterà l’evento in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 203).

A CHE ORA LA F1 SU TV8? PROGRAMMA QUALIFICHE GP GIAPPONE

Sabato 23 settembre

Ore 15.30 Qualifiche GP Giappone – Differita tv su TV8

CALENDARIO QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2023

Sabato 23 settembre

Ore 04.30-05.30 Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

Ore 08.00 Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; differita tv su TV8 dalle ore 15.30

PROGRAMMA QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2023

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Differita tv: Qualifiche TV8 dalle ore 15.30, gratis e in chiaro.

Differita streaming: Qualifiche su tv8 dalle ore 15.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse