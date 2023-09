F1, GP Giappone 2023. Max Verstappen favorito per la pole position, ma le Ferrari son pronte a sgambettarlo

Le qualifiche del Gran Premio del Giappone avranno luogo a partire dalle ore 8.00 europee di sabato 23 settembre. La Ferrari andrà alla caccia della terza pole position consecutiva dopo quelle artigliate da Carlos Sainz a Monza e a Singapore. Lo spagnolo, reduce dal trionfo di Marina Bay, sta vivendo il momento migliore della sua carriera in Rosso e cercherà di ribadire viepiù l’inedito ruolo di pilota più performante della squadra.

Viceversa Charles Leclerc sta soffrendo, anche a causa delle evoluzioni della SF-23, i cui connotati si sono allontanati dallo stile di guida del monegasco. L’ormai ventiseienne del Principato cerca un ruggito proprio per dare un segnale a sé stesso e al team. Quale occasione migliore di una sessione di qualifica, della quale era (è) uno specialista assoluto? Il vice-campione del mondo 2022 veniva considerato finanche il miglior pilota del lotto sulla tornata secca, almeno prima del periodo di appannamento nel quale è incappato dopo la recente pausa estiva.

Sainz punta a confermarsi, Leclerc a ritrovarsi. Nessuno dei due è però il favorito per occupare la casella privilegiata della pista giapponese. Max Verstappen sembra essersi lasciato alle spalle gli affanni di Singapore e da’ l’impressione “di non voler lasciare quartiere”, come si diceva una volta. Primo perché si corre in casa della Honda, secondo perché conoscendo la sua forte personalità, qualsiasi battuta d’arresto viene vissuta come uno smacco da riscattare il più in fretta possibile. È il Cannibale il più accreditato per fregiarsi della pole position, ma le Rosse sono le prime alternative.

Le qualifiche di sabato rischiano peraltro di essere determinanti nell’ottica del GP domenicale. I dati parlano chiaro. Dal 2009 in poi, ovvero da quando si è tornati a correre a Suzuka dopo la breve parentesi del Fuji, 7 volte su 12 ha vinto chi è partito davanti a tutti. In 11 occasioni ha primeggiato chi è scattato dalla prima fila e, nell’unico caso in cui tale dinamica non si è verificata, ha trionfato chi era terzo in griglia. Insomma, l’andazzo è chiaro.

Una nota sul meteo, sempre incerto in Giappone in questo periodo dell’anno (siamo sul finire della stagione dei tifoni). Dopo tante peripezie, il 2023 sembrerebbe tranquillo. Anzi, i metereologi nipponici annunciano bel tempo e un caldo anomalo. Condizioni diametralmente opposte rispetto a quelle a cui ci si era abituati in tempi recenti.

Foto: La Presse